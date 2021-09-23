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Минпромторг назвал сроки начала производства электромобилей трех марок

Ведомости

Производство электромобилей трех брендов — Zetta, «Камы-1» и «Моторинвеста» — будет налажено в России в ближайшие два-три года, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест". — Ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года», — цитирует «РИА Новости» замминистра.

Он уточнил, что «Камаз» рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля «Кама-1» в 2024-2025 г., а Zetta на данный момент находится в процессе сертификации. При этом липецкая компания «Моторинвест» подпишет специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минпромторг и другие заинтересованные ведомства и институты работают над «Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 г.» в рамках поручения правительства по стратегическому направлению «Новая технологическая среда». В апреле Минэкономразвития сообщило первые параметры будущей концепции: 1,5 млн электромобилей на дорогах страны к 2030 г., 20 000 зарядных станций, инвестиции в размере 418 млрд руб. В Общественной палате в рамках работы над концепцией предложили стимулировать продажи электромобилей в России, в том числе импортных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных