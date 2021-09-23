Минпромторг назвал сроки начала производства электромобилей трех марок
Производство электромобилей трех брендов — Zetta, «Камы-1» и «Моторинвеста» — будет налажено в России в ближайшие два-три года, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест". — Ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года», — цитирует «РИА Новости» замминистра.
Он уточнил, что «Камаз» рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля «Кама-1» в 2024-2025 г., а Zetta на данный момент находится в процессе сертификации. При этом липецкая компания «Моторинвест» подпишет специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минпромторг и другие заинтересованные ведомства и институты работают над «Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 г.» в рамках поручения правительства по стратегическому направлению «Новая технологическая среда». В апреле Минэкономразвития сообщило первые параметры будущей концепции: 1,5 млн электромобилей на дорогах страны к 2030 г., 20 000 зарядных станций, инвестиции в размере 418 млрд руб. В Общественной палате в рамках работы над концепцией предложили стимулировать продажи электромобилей в России, в том числе импортных.