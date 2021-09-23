Минпромторг назвал сроки начала производства электромобилей трех марок

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минпромторг и другие заинтересованные ведомства и институты работают над «Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 г.» в рамках поручения правительства по стратегическому направлению «Новая технологическая среда». В апреле Минэкономразвития сообщило первые параметры будущей концепции: 1,5 млн электромобилей на дорогах страны к 2030 г., 20 000 зарядных станций, инвестиции в размере 418 млрд руб. В Общественной палате в рамках работы над концепцией предложили стимулировать продажи электромобилей в России, в том числе импортных.