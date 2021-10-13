В Москве автоинспекторов подключат к дорожным видеокамерам и нейросетям

«Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту», — заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Законопослушных водителей надо, по большому счету, оставить в покое и заниматься только вот такими нарушителями», — добавил он.