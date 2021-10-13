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В Москве автоинспекторов подключат к дорожным видеокамерам и нейросетям

Ведомости

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил на госзакупках тендер на 180 млн руб. по модернизации «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений», сообщает «Коммерсантъ». Предполагается, что на планшеты сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД), Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и «Моспаркинга» (АМПП) установят приложение, позволяющее подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить машину и остановить ее для проверки. 

Тестирование нового софта, который станет частью действующей системы «Перехват», должно пройти до конца этого года. В 2022 г. планируется его внедрение. 

Приложение позволит оперативно отслеживать в том числе незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учета, оформленные на несовершеннолетних или умерших автомобили, а также машины, в регистрационных данных которых есть ошибки. На данный момент владельцы подобных авто избегают штрафов, поскольку те приходят в никуда за неимением формального владельца. 

«Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту», — заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Законопослушных водителей надо, по большому счету, оставить в покое и заниматься только вот такими нарушителями», — добавил он. 

Кроме того, в ЦОДД хотят более активно применять возможности нейросети. Предполагается, что камера сможет распознавать даже машины с частично закрытым номерным знаком через сопоставление и анализ всех имеющихся данных, включая регион, марку и цвет автомобиля. Наконец, в ЦОДД хотят получить софт, позволяющий исключить двойное штрафование с камер за одно нарушение.

Ранее по теме: ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений на дорогах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных