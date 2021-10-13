В Москве автоинспекторов подключат к дорожным видеокамерам и нейросетям
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил на госзакупках тендер на 180 млн руб. по модернизации «автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений», сообщает «Коммерсантъ». Предполагается, что на планшеты сотрудников Госавтоинспекции (ГИБДД), Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и «Моспаркинга» (АМПП) установят приложение, позволяющее подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить машину и остановить ее для проверки.
Тестирование нового софта, который станет частью действующей системы «Перехват», должно пройти до конца этого года. В 2022 г. планируется его внедрение.
Приложение позволит оперативно отслеживать в том числе незарегистрированные в ГИБДД, снятые с учета, оформленные на несовершеннолетних или умерших автомобили, а также машины, в регистрационных данных которых есть ошибки. На данный момент владельцы подобных авто избегают штрафов, поскольку те приходят в никуда за неимением формального владельца.
«Если инспекторы будут подключаться к камерам и работать адресно по конкретным машинам, пользы от этого будет гораздо больше, чем отослать 500 автоматических штрафов в пустоту», — заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Законопослушных водителей надо, по большому счету, оставить в покое и заниматься только вот такими нарушителями», — добавил он.
Кроме того, в ЦОДД хотят более активно применять возможности нейросети. Предполагается, что камера сможет распознавать даже машины с частично закрытым номерным знаком через сопоставление и анализ всех имеющихся данных, включая регион, марку и цвет автомобиля. Наконец, в ЦОДД хотят получить софт, позволяющий исключить двойное штрафование с камер за одно нарушение.