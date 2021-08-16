ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений на дорогах

В июне прошлого года уже сообщалось о намерении властей использовать дроны, но не для фиксации нарушений ПДД, а для отслеживания нарушений санитарных правил в Москве после снятия карантина в связи с пандемией коронавируса. В том же году в Краснодарском крае провели эксперимент по применению ГИБДД дронов для фиксации нарушений. В результате рейдов при помощи беспилотников было составлено более 200 протоколов о нарушениях.