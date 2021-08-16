ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений на дорогах
ГИБДД и Росгвардия начала использовать беспилотники для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
«На сегодняшний день во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении. По данным МВД, дроны используют для выявления нарушений ПДД в Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Татарстане и Удмуртии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и в Москве.
Данные, получаемые с беспилотников, используют для формирования перечня аварийно-опасных участков дорог, не снабженных стационарными камерами. «Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер», — пояснили в МВД.
В июне прошлого года уже сообщалось о намерении властей использовать дроны, но не для фиксации нарушений ПДД, а для отслеживания нарушений санитарных правил в Москве после снятия карантина в связи с пандемией коронавируса. В том же году в Краснодарском крае провели эксперимент по применению ГИБДД дронов для фиксации нарушений. В результате рейдов при помощи беспилотников было составлено более 200 протоколов о нарушениях.