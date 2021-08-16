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ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений на дорогах

Ведомости

ГИБДД и Росгвардия начала использовать беспилотники для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«На сегодняшний день во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении. По данным МВД, дроны используют для выявления нарушений ПДД в Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Татарстане и Удмуртии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и в Москве.

Данные, получаемые с беспилотников, используют для формирования перечня аварийно-опасных участков дорог, не снабженных стационарными камерами. «Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер», — пояснили в МВД.

В июне прошлого года уже сообщалось о намерении властей использовать дроны, но не для фиксации нарушений ПДД, а для отслеживания нарушений санитарных правил в Москве после снятия карантина в связи с пандемией коронавируса. В том же году в Краснодарском крае провели эксперимент по применению ГИБДД дронов для фиксации нарушений. В результате рейдов при помощи беспилотников было составлено более 200 протоколов о нарушениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных