В России разработан навигатор для беспилотной спецтехники«Газпром нефть» планирует протестировать его на своих объектах
На объектах ПАО «Газпром нефть» в этом году пройдут испытания навигационной системы для беспилотной спецтехники, созданной центром компетенций «Национальной технической инициативы» (НТИ) на базе университета «Иннополис». Внедрение системы поможет минимизировать участие сотрудников в управлении беспилотными бульдозерами и экскаваторами и снизит затраты на строительство, рассказали «Ведомостям» разработчики. Тестирование системы запланировано на III–IV кварталы 2021 г.
В комплекс для построения маршрутов спецтехники входят дрон с камерой и автопилотом в бортовом компьютере, сервер хранения и обработки данных для построения маршрутов и сам навигатор – планшетный ПК с навигационным модулем, рассказывают в НТИ. Дрон по заданной траектории осуществляет аэрофотосъемку местности, на ее основании строится цифровая модель площадки с учетом рельефа, препятствий и уклона. По ней навигатор строит маршрут для бульдозера или экскаватора, в кабине которых пока находится человек.