В России разработан навигатор для беспилотной спецтехники

В комплекс для построения маршрутов спецтехники входят дрон с камерой и автопилотом в бортовом компьютере, сервер хранения и обработки данных для построения маршрутов и сам навигатор – планшетный ПК с навигационным модулем, рассказывают в НТИ. Дрон по заданной траектории осуществляет аэрофотосъемку местности, на ее основании строится цифровая модель площадки с учетом рельефа, препятствий и уклона. По ней навигатор строит маршрут для бульдозера или экскаватора, в кабине которых пока находится человек.