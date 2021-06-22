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В России разработан навигатор для беспилотной спецтехники

«Газпром нефть» планирует протестировать его на своих объектах
Татьяна Исакова Антон Филатов
Эксперименты с внедрением беспилотной спецтехники проводятся уже не первый год /Raccoon Lab

На объектах ПАО «Газпром нефть» в этом году пройдут испытания навигационной системы для беспилотной спецтехники, созданной центром компетенций «Национальной технической инициативы» (НТИ) на базе университета «Иннополис». Внедрение системы поможет минимизировать участие сотрудников в управлении беспилотными бульдозерами и экскаваторами и снизит затраты на строительство, рассказали «Ведомостям» разработчики. Тестирование системы запланировано на III–IV кварталы 2021 г.

В комплекс для построения маршрутов спецтехники входят дрон с камерой и автопилотом в бортовом компьютере, сервер хранения и обработки данных для построения маршрутов и сам навигатор – планшетный ПК с навигационным модулем, рассказывают в НТИ. Дрон по заданной траектории осуществляет аэрофотосъемку местности, на ее основании строится цифровая модель площадки с учетом рельефа, препятствий и уклона. По ней навигатор строит маршрут для бульдозера или экскаватора, в кабине которых пока находится человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных