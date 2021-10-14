«Соллерс Форд» перенес срок запуска электрофургона Transit на 2023 год
«Соллерс Форд» перенес срок запуска производства фургона Transit на электротяге в России с 2022 на 2023 г., сообщил журналистам глава компании Адиль Ширинов.
«Мы привезем сюда электрический Transit в 2022 г. обязательно, чтобы работать с нашими клиентами. В 2022 г. мы не будем его здесь производить. Я надеюсь, что мы начнем его производство в Елабуге в 2023 г.», — сказал топ-менеджер.
В марте 2021 г. «Коммерсант» писал, что компания планирует уже в 2022 г. запустить производство электрического Ford Transit параллельно с основной дизельной версией. Ford представил легкий коммерческий автомобиль (LCV) Transit на электротяге в 2020 г., планировал начать его выпуск в США на предприятии Ford Otosan.
Отсрочку в запуске новинки в России топ-менеджер объяснил особенностями жизненного цикла модели — в 2022 г. эта машина должна только появиться в США, а компоненты для российской сборки во многом приходят с турецкого предприятия концерна Ford.
При этом «Соллерс Форд» по-прежнему намеревается в следующем году локализовать в Елабуге производство дизельного двигателя объемом 2,2 литра, который устанавливается на Ford Transit. Объем производства этих двигателей не будет большим: единственный локальный продукт компании — LCV Transit, объем его выпуска в этом году составит более 21 000 единиц, отмечает Ширинов. Но локализация этого двигателя экономически целесообразна даже при этом объеме выпуска c учетом наличия местной площадки под их производство.
«Соллерс Форд» — совместное предприятие американского концерна Ford Motor Company и российской автомобилестроительной группы «Соллерс», принадлежащей бизнесмену Вадиму Швецову. Основной актив компании — завод в г. Елабуга (ОЭЗ «Алабуга») республики Татарстан. На нем выпускается LCV Ford Transit в различных модификациях. Продажи модели на российском рынке за 9 месяцев 2021 г. выросли на 59% — до 14 011 автомобилей.