«Соллерс Форд» перенес срок запуска электрофургона Transit на 2023 год

При этом «Соллерс Форд» по-прежнему намеревается в следующем году локализовать в Елабуге производство дизельного двигателя объемом 2,2 литра, который устанавливается на Ford Transit. Объем производства этих двигателей не будет большим: единственный локальный продукт компании — LCV Transit, объем его выпуска в этом году составит более 21 000 единиц, отмечает Ширинов. Но локализация этого двигателя экономически целесообразна даже при этом объеме выпуска c учетом наличия местной площадки под их производство.