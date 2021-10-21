В Москве дорожные камеры начали регистрировать проезд между полос

В департаменте пояснили, что некоторые водители ездят по рефюжу, которым для безопасности выделены полосы для городского транспорта. Из-за этого другие автомобили лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра. За езду между полос в ст. 12.15.1 КоАП РФ предусмотрен штраф 1500 руб. Дорожная камера сделает несколько снимков автомобиля, а на фото в постановлении будет обозначена траектория движения.