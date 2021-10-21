В Москве дорожные камеры начали регистрировать проезд между полос
Первая дорожная камера, которая регистрирует проезд между полос, начала работать на юго-востоке города, скоро такие камеры установят в других проблемных местах, говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.
«Начинаем фиксировать проезд между полос. Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает на юго-востоке столицы, но скоро мы установим их в других проблемных местах», — говорится в сообщении.
В департаменте пояснили, что некоторые водители ездят по рефюжу, которым для безопасности выделены полосы для городского транспорта. Из-за этого другие автомобили лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра. За езду между полос в ст. 12.15.1 КоАП РФ предусмотрен штраф 1500 руб. Дорожная камера сделает несколько снимков автомобиля, а на фото в постановлении будет обозначена траектория движения.
В ГИБДД Москвы сообщили, что камера установлена по адресу: ул. Люблинская, дом 157, в сторону центра. По записям с камеры уже вынесено 17 постановлений, а один из штрафов оплачен.
19 октября Дептранс сообщил, что в Москве начала работать первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света. В дептрансе напомнили, что автомобиль с включенными фарами лучше заметен в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы смогут быстрее распознать автомобиль на дороге, что поможет снизить риск попасть в ДТП по невнимательности. Штраф за езду с выключенными фарами — 500 руб.