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В Москве дорожные камеры начали регистрировать проезд между полос

Ведомости

Первая дорожная камера, которая регистрирует проезд между полос, начала работать на юго-востоке города, скоро такие камеры установят в других проблемных местах, говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«Начинаем фиксировать проезд между полос. Камера распознает и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает на юго-востоке столицы, но скоро мы установим их в других проблемных местах», — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что некоторые водители ездят по рефюжу, которым для безопасности выделены полосы для городского транспорта. Из-за этого другие автомобили лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра. За езду между полос в ст. 12.15.1 КоАП РФ предусмотрен штраф 1500 руб. Дорожная камера сделает несколько снимков автомобиля, а на фото в постановлении будет обозначена траектория движения.

В ГИБДД Москвы сообщили, что камера установлена по адресу: ул. Люблинская, дом 157, в сторону центра. По записям с камеры уже вынесено 17 постановлений, а один из штрафов оплачен.

19 октября Дептранс сообщил, что в Москве начала работать первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света. В дептрансе напомнили, что автомобиль с включенными фарами лучше заметен в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы смогут быстрее распознать автомобиль на дороге, что поможет снизить риск попасть в ДТП по невнимательности. Штраф за езду с выключенными фарами — 500 руб.

Ранее по теме: В Москве начала работать первая камера для контроля включенных фар

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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