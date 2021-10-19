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В Москве начала работать первая камера для контроля включенных фар

Ведомости

Первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света начала работать на востоке Москвы, сообщил департамент транспорта города в своем Telegram-канале.

«Мы начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней (согласно ПДД езда без включённых фар является нарушением пункта 19.5) — уже установили первую камеру на востоке Москвы. Внимательно следим за её работой и перепроверяем все фиксации вручную», — говорится в сообщении. 

В Дептрансе напомнили, что автомобиль с включенными фарами лучше заметен в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы смогут быстрее распознать автомобиль на дороге, что поможет снизить риск попасть в ДТП по невнимательности. Штраф за езду с выключенными фарами — 500 руб.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что с лета этого года в Нижнем Новгороде подобные камеры начали работать в пилотном режиме. Нейросеть анализирует снимки камер и выявляет автомобили с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. С июля в Нижнем Новгороде вынесли более 7000 штрафов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных