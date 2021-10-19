В Москве начала работать первая камера для контроля включенных фар
Первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света начала работать на востоке Москвы, сообщил департамент транспорта города в своем Telegram-канале.
«Мы начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней (согласно ПДД езда без включённых фар является нарушением пункта 19.5) — уже установили первую камеру на востоке Москвы. Внимательно следим за её работой и перепроверяем все фиксации вручную», — говорится в сообщении.
В Дептрансе напомнили, что автомобиль с включенными фарами лучше заметен в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы смогут быстрее распознать автомобиль на дороге, что поможет снизить риск попасть в ДТП по невнимательности. Штраф за езду с выключенными фарами — 500 руб.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что с лета этого года в Нижнем Новгороде подобные камеры начали работать в пилотном режиме. Нейросеть анализирует снимки камер и выявляет автомобили с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. С июля в Нижнем Новгороде вынесли более 7000 штрафов.