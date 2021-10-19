В Москве начала работать первая камера для контроля включенных фар

В Дептрансе напомнили, что автомобиль с включенными фарами лучше заметен в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы смогут быстрее распознать автомобиль на дороге, что поможет снизить риск попасть в ДТП по невнимательности. Штраф за езду с выключенными фарами — 500 руб.