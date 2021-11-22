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В ЦОДД раскрыли новую схему обмана водителей

Ведомости

Мошенники придумали новую схему обмана водителей: они догоняют людей по пути, сигналами, жестами и криками дают понять, будто с машиной что-то не в порядке, а затем предлагают свою помощь за деньги. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы — начальник ситуационного центра Александр Евсин.

В случае если водитель реагирует на мошенника и останавливается, последний убеждает жертву в наличии каких-либо проблем, например, задымлении под крышкой капота или утечке масла. Иногда, чтобы человек точно ему поверил, злоумышленник кидает под автомобиль «дымовуху». После открытия капота мошенник плескает масло на коллектор и двигатель действительно начинает дымиться. 

«Далее предлагается рецепт спасения. Тут уже в зависимости от платежеспособности и степени доверчивости. Одним могут «залить» масло, которое якобы вытекло. Ничего заливать не будут, но, так как масло и так в двигателе есть, просто поизображают «заливку» за стоимость «долитого» масла. Так можно потерять от 5000 до 10 000», — рассказал Евсин.

При этом замглавы ЦОДД предупредил, что в случае с доверчивыми водителями мошенники могут зайти еще дальше: например, отвезти машину в «недосервис», где в двигателе обнаружат неполадки. В этом случае есть риск потерять сотни тысяч рублей, резюмировал чиновник.

Евсин отметил, что подобные ситуации происходят не только в Москве, а жертвами чаще выбираются женщины в возрасте из расчета «на непонимание работы двигателя, тревожность и внушаемость». Представитель ЦОДД рекомендовал избегать подобной «помощи» и при подозрении, что с автомобилем что-то не так, ехать в «нормальный сервис». Также можно сфотографировать злоумышленника, вызвать полицию или близких людей, чтобы заставить мошенника отстать. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных