В ЦОДД раскрыли новую схему обмана водителей
Мошенники придумали новую схему обмана водителей: они догоняют людей по пути, сигналами, жестами и криками дают понять, будто с машиной что-то не в порядке, а затем предлагают свою помощь за деньги. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы — начальник ситуационного центра Александр Евсин.
В случае если водитель реагирует на мошенника и останавливается, последний убеждает жертву в наличии каких-либо проблем, например, задымлении под крышкой капота или утечке масла. Иногда, чтобы человек точно ему поверил, злоумышленник кидает под автомобиль «дымовуху». После открытия капота мошенник плескает масло на коллектор и двигатель действительно начинает дымиться.
«Далее предлагается рецепт спасения. Тут уже в зависимости от платежеспособности и степени доверчивости. Одним могут «залить» масло, которое якобы вытекло. Ничего заливать не будут, но, так как масло и так в двигателе есть, просто поизображают «заливку» за стоимость «долитого» масла. Так можно потерять от 5000 до 10 000», — рассказал Евсин.
При этом замглавы ЦОДД предупредил, что в случае с доверчивыми водителями мошенники могут зайти еще дальше: например, отвезти машину в «недосервис», где в двигателе обнаружат неполадки. В этом случае есть риск потерять сотни тысяч рублей, резюмировал чиновник.
Евсин отметил, что подобные ситуации происходят не только в Москве, а жертвами чаще выбираются женщины в возрасте из расчета «на непонимание работы двигателя, тревожность и внушаемость». Представитель ЦОДД рекомендовал избегать подобной «помощи» и при подозрении, что с автомобилем что-то не так, ехать в «нормальный сервис». Также можно сфотографировать злоумышленника, вызвать полицию или близких людей, чтобы заставить мошенника отстать.