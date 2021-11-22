В ЦОДД раскрыли новую схему обмана водителей

«Далее предлагается рецепт спасения. Тут уже в зависимости от платежеспособности и степени доверчивости. Одним могут «залить» масло, которое якобы вытекло. Ничего заливать не будут, но, так как масло и так в двигателе есть, просто поизображают «заливку» за стоимость «долитого» масла. Так можно потерять от 5000 до 10 000», — рассказал Евсин.