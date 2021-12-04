«Коммерсантъ»: транспортная стратегия ограничит использование неэкологичных автомобилей
Утвержденная правительством транспортная стратегия России до 2035 года ограничит использование автомобилей «низких экологических классов» и установит «цифровой контроль» за дорожным шумом. Эти и другие мероприятия, которые предложили внедрить авторы стратегии, изучил «Коммерсантъ».
Авторами стратегии выступили представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы. В документе говорится о планах по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие 15 лет. На реализацию всех мер планируется потратить 60 трлн руб.
По данным авторов документа, 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. Обновление парка не помогло бы решить проблему, так как 82% выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного полотна и «составных частей» автомобиля. В связи с этим власти хотят пересадить автомобилистов на общественный транспорт, этот вариант называют «безальтернативным».
Достичь цели можно путем поэтапного введения ограничений на использование транспортных средств «низких экологических классов». Машинам с неэкологичными двигателями запретят въезжать в «экологические зоны». Соответствующий знак появился в ПДД еще в 2017 г., отмечает «Ъ».
Кроме того, в правительстве намерены бороться с шумом от машин путем ограничения скоростного режима внутри жилых кварталов, установки шумозащитных экранов и внедрения «цифровых методов контроля уровня шума». В сентябре власти Москвы рассказали о создании прототипов камер-шумомеров, способных выделять из потока чрезмерно шумный транспорт. Сейчас ожидается сертификация таких приборов, выяснило издание.
Предельный уровень шума также предлагается закрепить на законодательном уровне, штрафы для нарушителей составят, по предварительным данным, 5000 руб. Мэрия Москвы уже подготовила законопроект.
Кроме того, стратегия предполагает строительство сети заправок для электромобилей. количество зарядных станций планируют увеличить со 150-200 до 250 000 для европейской части России.
В рамках развития улично-дорожной сети авторы стратегии рассказали о строительстве трассы «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией через Смоленскую, Липецкую, Саратовскую области до Казахстана, и новой магистрали между Сочи и Новороссийском.