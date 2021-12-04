«Коммерсантъ»: транспортная стратегия ограничит использование неэкологичных автомобилей

По данным авторов документа, 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. Обновление парка не помогло бы решить проблему, так как 82% выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного полотна и «составных частей» автомобиля. В связи с этим власти хотят пересадить автомобилистов на общественный транспорт, этот вариант называют «безальтернативным».