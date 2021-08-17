Бесплатный общественный транспорт не вошел в новый проект транспортной стратегии

В сентябре прошлого года РБК сообщал, что Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии России до 2035 г. В ней министерство допустило введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах через 15 лет. Это будет возможно при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей.