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В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

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Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии России до 2035 г., пишет РБК со ссылкой на документ. В проекте ведомство допустило введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах через 15 лет. Это будет возможно при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей.

Предполагается, что с 2025 г. в России проезд по дорогам регионального значения станет платным, а к 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, в документе не уточняется. По словам источников РБК, проект еще на стадии обсуждения, его финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 г. Предыдущую версию представили в марте 2020 г, но в она была отправлена на доработку.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на проект программы модернизации пассажирского транспорта писал, что до 2030 г. планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах. Эта программа обойдется России в 5,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных