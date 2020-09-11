В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Предполагается, что с 2025 г. в России проезд по дорогам регионального значения станет платным, а к 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, в документе не уточняется. По словам источников РБК, проект еще на стадии обсуждения, его финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 г. Предыдущую версию представили в марте 2020 г, но в она была отправлена на доработку.