В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии России до 2035 г., пишет РБК со ссылкой на документ. В проекте ведомство допустило введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах через 15 лет. Это будет возможно при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей.
Предполагается, что с 2025 г. в России проезд по дорогам регионального значения станет платным, а к 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, в документе не уточняется. По словам источников РБК, проект еще на стадии обсуждения, его финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 г. Предыдущую версию представили в марте 2020 г, но в она была отправлена на доработку.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на проект программы модернизации пассажирского транспорта писал, что до 2030 г. планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах. Эта программа обойдется России в 5,1 трлн руб.