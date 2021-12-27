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Минтрансу предложили разрешить авто поворот направо вместе с движением пешеходов

Ведомости

Ассоциация транспортных инженеров, куда входят эксперты в области организации движения, предложила подведомственному Минтрансу Российскому дорожному научно-исследовательскому институту (РОСДОРНИИ) внести изменения в существующий ГОСТ и разрешить автомобилям и пешеходам в одной светофорной фазе вместе поворачивать направо вне зависимости от интенсивности трафика на перекрестках, сообщает «Коммерсантъ».

До апреля 2020 г. машинам было запрещено поворачивать направо на регулируемых перекрестках вместе с переходящими дорогу пешеходами. Затем норму отменили на участках с низкой интенсивностью движения: где за час поворачивают максимум 120 транспортных средств и проходят не более 600 человек. Кроме того, нужно, чтобы перед поворотом были светофорные секции со стрелкой бело-лунного цвета.

Ассоциация предложила сделать эти нормы рекомендательными. Как пояснили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» (ДОДД) Санкт-Петербурга, сейчас интенсивность движения на большинстве подобных участков выше указанных в послаблениях, при этом граждане «массово игнорируют даже раздельные фазы» и переходят на красный свет.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что во многих странах Европы автомобилям и пешеходам в одной светофорной фазе можно двигаться вместе, потому что это ускоряет время пути. В организации поддержали инициативу ассоциации при условии, что это не окажет негативного влияния на безопасность на дорогах. Там отметили, что вопрос прорабатывается. За идею специалистов высказались также в Центре организации движения Екатеринбурга.

Однако в пресс-службе РОСДОРНИИ, разрабатывающего ГОСТ, инициативу не поддержали. Там пояснили, что «превышение указанного в стандарте значения интенсивности транспортных средств сократит безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами», а «превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через данный перекресток». В итоге отмена действующей нормы негативно повлияет на безопасность движения, резюмировали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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