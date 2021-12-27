Минтрансу предложили разрешить авто поворот направо вместе с движением пешеходов

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что во многих странах Европы автомобилям и пешеходам в одной светофорной фазе можно двигаться вместе, потому что это ускоряет время пути. В организации поддержали инициативу ассоциации при условии, что это не окажет негативного влияния на безопасность на дорогах. Там отметили, что вопрос прорабатывается. За идею специалистов высказались также в Центре организации движения Екатеринбурга.