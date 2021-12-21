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Законопроект о лишении свободы за превышение скорости на дорогах принят в первом чтении

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за превышение скорости на дорогах более чем на 60 км/ч и за выезд на встречную полосу водителю может грозить два года лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Мера предусмотрена для лиц, которые ранее получили административное наказание и были лишены права управлять транспортными средствами. Исключение составляют случаи объезда препятствий и регистрация подобных нарушений средствами автоматической фиксации.

Вместе с лишением свободы на срок до двух лет человеку запретят занимать определенные должности или осуществлять некоторые виды деятельности максимум на три года. Минимальным наказанием за те же деяния будут штрафы в 200 000–300 000 руб.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас более 40% водителей не останавливает вероятность привлечения к административной ответственности за превышение скорости, поэтому они делают это повторно. Кроме того, почти 10% автомобилистов грубо нарушают ПДД, повторно выезжая на встречную полосу.

Также в Госдуме заявили о планах проработать вопрос об административной ответственности за опасное вождение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены на рассмотрение в феврале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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