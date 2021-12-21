Законопроект о лишении свободы за превышение скорости на дорогах принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому за превышение скорости на дорогах более чем на 60 км/ч и за выезд на встречную полосу водителю может грозить два года лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Мера предусмотрена для лиц, которые ранее получили административное наказание и были лишены права управлять транспортными средствами. Исключение составляют случаи объезда препятствий и регистрация подобных нарушений средствами автоматической фиксации.
Вместе с лишением свободы на срок до двух лет человеку запретят занимать определенные должности или осуществлять некоторые виды деятельности максимум на три года. Минимальным наказанием за те же деяния будут штрафы в 200 000–300 000 руб.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас более 40% водителей не останавливает вероятность привлечения к административной ответственности за превышение скорости, поэтому они делают это повторно. Кроме того, почти 10% автомобилистов грубо нарушают ПДД, повторно выезжая на встречную полосу.
Также в Госдуме заявили о планах проработать вопрос об административной ответственности за опасное вождение. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены на рассмотрение в феврале 2022 г.