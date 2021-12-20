В ГИБДД Москвы назвали самые частые нарушения таксистов
Управление машиной, не прошедшей техосмотр в установленном порядке, и вождение без прав являются одними из наиболее распространенных нарушений, которые совершают водители такси. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
В течение 11 месяцев 2021 г. сотрудники ДПС столицы предотвратили свыше 400 000 нарушений правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей такси. В целом эксперты перечислили пять основных нарушений:
- Управление машиной, не прошедшей техосмотр в установленном порядке;
- Вождение без прав;
- Наличие у таксиста признаков опьянения;
- Вождение без документов, предусмотренных ПДД;
- Управление машиной с неисправностями или в условиях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
В то же время в ГИБДД отметили, что число тяжких последствий в результате аварий с участием автомобилей такси по итогам 11 месяцев сократилось на 16,1% в годовом выражении. Таковых зарегистрировано 1623: 47 человек из-за них погибли, почти 1900 были ранены.
8 ноября российское правительство поддержало законопроект «Единой России», где предлагается отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих россиянам и использующихся только в личных целях. Мера не коснется служебных машин и транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Госдума приняла документ в первом чтении, однако затем его направили на доработку. Вчера председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что 20 декабря законопроект снова рассмотрят в первом чтении, 21 декабря — во втором, 22 декабря — в третьем.