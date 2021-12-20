В ГИБДД Москвы назвали самые частые нарушения таксистов

8 ноября российское правительство поддержало законопроект «Единой России», где предлагается отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих россиянам и использующихся только в личных целях. Мера не коснется служебных машин и транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Госдума приняла документ в первом чтении, однако затем его направили на доработку. Вчера председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что 20 декабря законопроект снова рассмотрят в первом чтении, 21 декабря — во втором, 22 декабря — в третьем.