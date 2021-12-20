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В ГИБДД Москвы назвали самые частые нарушения таксистов

Ведомости

Управление машиной, не прошедшей техосмотр в установленном порядке, и вождение без прав являются одними из наиболее распространенных нарушений, которые совершают водители такси. Об этом говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

В течение 11 месяцев 2021 г. сотрудники ДПС столицы предотвратили свыше 400 000 нарушений правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей такси. В целом эксперты перечислили пять основных нарушений:

- Управление машиной, не прошедшей техосмотр в установленном порядке; 

- Вождение без прав;

- Наличие у таксиста признаков опьянения;

- Вождение без документов, предусмотренных ПДД;

- Управление машиной с неисправностями или в условиях, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

В то же время в ГИБДД отметили, что число тяжких последствий в результате аварий с участием автомобилей такси по итогам 11 месяцев сократилось на 16,1% в годовом выражении. Таковых зарегистрировано 1623: 47 человек из-за них погибли, почти 1900 были ранены.

8 ноября российское правительство поддержало законопроект «Единой России», где предлагается отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих россиянам и использующихся только в личных целях. Мера не коснется служебных машин и транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Госдума приняла документ в первом чтении, однако затем его направили на доработку. Вчера председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что 20 декабря законопроект снова рассмотрят в первом чтении, 21 декабря — во втором, 22 декабря — в третьем.

Ранее по теме: Володин назвал примерный срок принятия закона об отмене обязательного техосмотра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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