Володин назвал примерный срок принятия закона об отмене обязательного техосмотра

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 г. новые нормы могли работать. Это решение коснется около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — резюмировал Володин.