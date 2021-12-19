Володин назвал примерный срок принятия закона об отмене обязательного техосмотра
Законопроект об отмене обязательного техосмотра в ноябре был принят Госдумой в первом чтении и доработан в интересах автовладельцев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Людей тогда волновало, не придется ли им платить штраф в размере 2000 руб. за езду без диагностической карты в соответствии с изменениями в КоАП, поэтому комитету по транспорту поручили подготовить соответствующее разъяснение, напомнил Володин.
«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан», — написал председатель Госдумы в Telegram.
По его словам, получены все положительные заключения по законопроекту. 20 декабря его снова рассмотрят в первом чтении, 21 декабря — во втором и 22 декабря — в третьем.
«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 г. новые нормы могли работать. Это решение коснется около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — резюмировал Володин.