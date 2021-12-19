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Володин назвал примерный срок принятия закона об отмене обязательного техосмотра

Ведомости

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в ноябре был принят Госдумой в первом чтении и доработан в интересах автовладельцев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Людей тогда волновало, не придется ли им платить штраф в размере 2000 руб. за езду без диагностической карты в соответствии с изменениями в КоАП, поэтому комитету по транспорту поручили подготовить соответствующее разъяснение, напомнил Володин.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан», — написал председатель Госдумы в Telegram.

По его словам, получены все положительные заключения по законопроекту. 20 декабря его снова рассмотрят в первом чтении, 21 декабря — во втором и 22 декабря — в третьем. 

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 г. новые нормы могли работать. Это решение коснется около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — резюмировал Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных