Дилеры сообщили о подорожании авто в России в среднем на 3% с начала года
Цены на автомобили в России с 1 января 2022 г. выросли в среднем на 3%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные автодилеров.
Так, председатель правления «Авилона» Андрей Павлович сообщил изданию, что с 1 января на автомобили марки Mitsubishi цены выросли от 1,5% до 2%, Kia на 2–4%, в премиум-сегменте автомобилей Mercedes цены выросли в среднем на 1,5%, а Volvo — в среднем на 250 000 руб. По словам Павловича, подорожание автомобилей является «традиционным». Представитель Mitsubishi сообщил, что в начале каждого года помимо инфляции и курса валют на ценообразование значительное влияние оказывает стоимость сырья, которое используется для производства автомобиля.
Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль также отмечает подорожание нескольких марок автомобилей, в частности Genesis с января повысил стоимость на 170 000 руб. по всему модельному ряду. С января 2022 г. Hyundai Creta подорожала на 4,8% — 1,3 млн руб., Volkswagen Polo — на 0,1% до 1 млн руб., Mazda CX-5 — почти на 1% до 1,9 млн руб.
При этом, как отмечает издание, январское подорожание коснулось даже тех марок, цены на которые выросли еще в декабре. Например, цены на авто отечественной марки Lada выросли на 1–5% в декабре 2021 г. и еще 1,4–3,2% с 2022 г., сообщает издание со ссылкой на данные «Автостата». Подорожание выше чем на 3% в месяц, как правило, отпугивает клиентов, поэтому все стараются укладываться в такую динамику, отметил глава «Фаворит моторс» Владимир Попов.
При этом, как отмечают опрошенные изданием автодилеры, спрос на машины в новогодние праздники не снизился в годовом выражении. В автосалонах «Авилона» в новогодние праздники уровень трафика был умеренным, спрос оживился к 4 января, отметил Павлович.
В ноябре прошлого года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что стоимость автомобилей «АвтоВАЗа» за 2021 г. выросла на 9-12%. Чемезов объяснял рост стоимости автомобилей концерна глобальными инфляционными процессами, которые приводят к росту цен на большинство материалов, в том числе сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. Он добавил, что дальнейшее подорожание будет зависеть от цен на сырье, однако даже если оно произойдет, оно «не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada». При этом ожидается, что их стоимость останется более низкой, чем у иностранных производителей.