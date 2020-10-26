Автокредиты обновили рекорд

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Полухин среди причин спроса на автокредиты называет ослабление курса рубля и обновление многими автопроизводителями модельного ряда, что обусловливает повышение цен на автомобили. «Этот фактор, а также расширение ценового коридора по государственным льготным программам автокредитования и повышение потребительской активности после карантина могут быть основными причинами роста средней величины кредита, – считает Полухин. – В дальнейшем определяющее влияние на размер автокредитов продолжит оказывать стоимость автомобилей, которая, в свою очередь, будет сильно зависеть от динамики курса рубля по отношению к иностранным валютам. По нашим оценкам, как цены на машины, так и средний чек по кредитам будут расти».