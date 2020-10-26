Автокредиты обновили рекорд

Автокредиты обновили рекордСредняя сумма кредита на покупку автомобиля превысила показатели прошлого года
В III квартале средний размер автокредитов на новые и подержанные автомобили достиг 843 300 руб. Это на 11,5% превышает показатели II квартала и даже несколько выше рекордного уровня, зафиксированного в конце 2019 г. (842 600 руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования самый большой средний размер автокредита зафиксирован в Москве (1 271 333 руб.), Московской области (1 048 895 руб.), Санкт-Петербурге (1 029 883 руб.), Краснодарском крае (932 458 руб.) и Ханты-Мансийском АО (925 173 руб.). А самый маленький – в Чувашской Республике (674 128 руб.), Кировской (664 430 руб.) и Кемеровской (637 005 руб.) областях.
Больше всего средняя сумма автокредита выросла относительно аналогичного периода 2019 г. в Кемеровской (+40,9%), Новосибирской (+15,1%), Воронежской (+14,5%), Самарской (+14,0%) областях и Чувашской Республике (+11,1%). Самый скромный рост продемонстрировали Саратовская (+1,6%) и Ульяновская (+2,5%) области, а также Краснодарский край (+3,3%).
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин констатирует, что росту показателей в первую очередь поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно активных регионах страны, прежде всего в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос», – отмечает глава бюро. Помимо выросшего спроса, по мнению эксперта, основными причинами активности на авторынке стало расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, связанного с падением курса рубля.
Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Полухин среди причин спроса на автокредиты называет ослабление курса рубля и обновление многими автопроизводителями модельного ряда, что обусловливает повышение цен на автомобили. «Этот фактор, а также расширение ценового коридора по государственным льготным программам автокредитования и повышение потребительской активности после карантина могут быть основными причинами роста средней величины кредита, – считает Полухин. – В дальнейшем определяющее влияние на размер автокредитов продолжит оказывать стоимость автомобилей, которая, в свою очередь, будет сильно зависеть от динамики курса рубля по отношению к иностранным валютам. По нашим оценкам, как цены на машины, так и средний чек по кредитам будут расти».
Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева тоже отмечает, что средний размер автокредита находится в прямой зависимости от курса рубля. «Кроме того, часть граждан, имеющих валютные накопления, могли воспользоваться снижением курса рубля и оформить автокредит, нивелировав тем самым удорожание автомобилей в рублевом эквиваленте», – говорит Караваева. По ее оценке, «в целом за девять месяцев рынок уже восстановился до прошлогодних показателей как по количеству выданных кредитов, так и по их объему, даже несмотря на рост среднего размера автокредита».
Руководитель управления автокредитования «Тинькофф банка» Кирилл Григорьев отмечает, что дефицит автомобилей вызвал в сентябре рост автокредитов на новые машины на 12% по сравнению с прошлогодним сентябрем. «В дальнейшем полагаем, что рост стоимости автомобилей замедлится, так как реализовался весь отложенный спрос», – заключает эксперт.