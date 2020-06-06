Почему автомобили в кредит часто обходятся дешевле, чем за наличные

Почему автомобили в кредит часто обходятся дешевле, чем за наличныеОтчасти из-за этого 6‒8% автокредитов гасятся за месяц
Приобрести автомобиль в кредит бывает выгоднее, чем полностью на собственные средства. Способов сэкономить таким образом несколько.
Кредит до 30 дней
«Недавно покупали жене автомобиль. Менеджер посоветовал не платить сразу, хотя денег нам хватало, а взять кредит. По его словам, так выгоднее», – рассказал бывший сотрудник «Ведомостей». Оформив ссуду у «Сетелем банка» и погасив ее через несколько дней, семье удалось сэкономить порядка 50 000 руб., радуется он. Его коллеге в салоне крупного автодилера предложили такую же скидку, если он оформит покупку автомобиля стоимостью 1,6 млн руб. в кредит с первоначальным взносом 20%.
На интернет-форумах и в социальных сетях клиенты банков делятся похожими историями. Один оформил кредит на автомобиль стоимостью 1,2 млн руб. и погасил долг через пять дней, сэкономив 56 000 руб. на покупке. Другому автолюбителю повезло еще больше – за оформление кредита в банке-партнере дилер предложил скидку в 250 000 руб.
Как продавались автомобили
По подсчетам аналитического агентства «Автостат», в 2019 г. в России было продано 1,6 млн новых легковых автомобилей и 5,4 млн подержанных. При этом на долю кредитных покупок новых авто, по данным банков, приходится в среднем 80%, подержанных – 20%. Если оценки банков точны, то количество выданных кредитов на новые и подержанные автомобили примерно одинаково.
Таким вариантом экономии в прошлом году могли воспользоваться десятки тысяч автовладельцев. Бюро кредитных историй (БКИ) по просьбе «Ведомостей» посчитало долю автокредитов, которые гасятся в первые 30 дней после выдачи (в «период охлаждения» для целевого потребительского кредита). Расчет досрочных погашений велся относительно общего числа кредитов на новые и подержанные автомобили, так как кредитные бюро не могут их отделить. По оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2019 г. в первый месяц гасилось 6,9% автокредитов. По подсчетам НБКИ, доля таких погашений еще выше – 8,3%, причем чаще всего заемщики в первый месяц гасили кредиты на сумму свыше 3 млн руб. (12,9% автокредитов) и 100 000‒500 000 руб. (10,2%).
Представители банков рассказали, что в банке «Санкт-Петербург» и «Кредит Европа банке» автокредиты в первые 30 дней гасят 2% заемщиков, а в «Русфинанс банке» ‒ 8%. В Совкомбанке, по словам первого зампреда правления Сергея Хотимского, их доля «незначительна, но такое бывает». Автокредит возвращают по разным причинам, иногда авто покупают в период хорошей акции у дилеров под будущий бонус на работе, говорит Хотимский.
По подсчетам БКИ «Эквифакс», за последние три года доля скорых погашений автокредитов увеличилась в 2,5 раза: в 2016 г. в первый месяц гасилось 2,8% автокредитов, а в 2019 г. – 6,9%.
Причина такого роста кроется в политике совместного стимулирования бизнеса автосалонов и банков, считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: между ними заключается договор, согласно которому при покупке автомобиля в кредит автосалон предоставляет покупателю скидку. «В результате все получают выгоду: банк выдает дополнительный кредит, зарабатывая на нем и в ряде случаев на комиссиях от автосалона, автосалон продает больше машин, а покупатель получает скидку к цене машины. Но часто покупателю не нужен заем для покупки автомобиля, а предоставляемая автосалоном скидка вынуждает его получить кредит, который погашается в течение первого же месяца после оформления», – поясняет он.
«Зачастую автосалоны предоставляют клиенту скидку за покупку автомобиля в кредит, он использует это предложение для экономии и закрывает кредит в максимально короткие сроки», – подтверждает начальник дирекции потребительского кредитования «Кредит Европа банка» Кирилл Маевский.
Дилеры сегодня зарабатывают не только и не столько на реализации автомобиля, сколько на продаже сопутствующих товаров и услуг, в частности кредита и страховки, – банки платят им комиссию за привлечение клиента, объясняет вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. В среднем, по его словам, это 2‒3% от стоимости автомобиля. Дилер, чтобы клиент не ушел к конкуренту, пожертвует частью этой комиссии в пользу покупателя, но размер скидки варьируется в зависимости от коммерческой политики конкретного дилера и результатов его переговоров с клиентом, рассказывает Алексеев.