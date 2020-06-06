Почему автомобили в кредит часто обходятся дешевле, чем за наличные

Таким вариантом экономии в прошлом году могли воспользоваться десятки тысяч автовладельцев. Бюро кредитных историй (БКИ) по просьбе «Ведомостей» посчитало долю автокредитов, которые гасятся в первые 30 дней после выдачи (в «период охлаждения» для целевого потребительского кредита). Расчет досрочных погашений велся относительно общего числа кредитов на новые и подержанные автомобили, так как кредитные бюро не могут их отделить. По оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2019 г. в первый месяц гасилось 6,9% автокредитов. По подсчетам НБКИ, доля таких погашений еще выше – 8,3%, причем чаще всего заемщики в первый месяц гасили кредиты на сумму свыше 3 млн руб. (12,9% автокредитов) и 100 000‒500 000 руб. (10,2%).