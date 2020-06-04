Продажи новых автомобилей в России за май упали вдвое

В мае было больше онлайн-заказов автомобилей массового сегмента, чем в апреле, отмечает председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович: покупатели поняли, что другого варианта купить машину пока нет. Аналогичная ситуация, по его словам, была и по премиальным автомобилям: заказы на Audi в мае по сравнению с апрелем выросли на 72%, а на Mercedes – на 50%.