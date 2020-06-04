Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес / Авто

Продажи новых автомобилей в России за май упали вдвое

До восстановления рынка далеко
Татьяна Романова
Ярослав Чингаев для Ведомостей

В России в мае продано 63 033 штуки легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 51,8% меньше, чем в мае 2019 г. Такие данные раскрыл комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с сильнейшим падением розничных продаж за всю историю сбора данных АЕБ. Продажи рухнули почти на 73% до 38 922 машин.

В мае продажи новых автомобилей вновь значительно сократились – это неудивительно, полагает Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ: автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты весь месяц. С 12 мая смогли возобновить работу лишь технические центры.

Российские автодилеры пережили «черный апрель»

Продажи машин рухнули на 72,4%

За пять месяцев 2020 г. продано 478 135 машин, это на 25,7% меньше, чем год назад, сообщает АЕБ.

Сейчас поток клиентов начал понемногу расти, отмечает Штэрцель. Дилерские центры Москвы открыты с 1 июня, а салоны Санкт-Петербурга закрыты до 14 июня включительно.

В мае было больше онлайн-заказов автомобилей массового сегмента, чем в апреле, отмечает председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович: покупатели поняли, что другого варианта купить машину пока нет. Аналогичная ситуация, по его словам, была и по премиальным автомобилям: заказы на Audi в мае по сравнению с апрелем выросли на 72%, а на Mercedes – на 50%.

Салоны готовы к открытию, спрос ожил, каждый день поступают звонки от людей готовых прийти и купить новую машину, рад Роман Слуцкий, гендиректор петербургской ГК «Аларм-моторс». Но его компания вынуждена продавать автомобили только онлайн с доставкой до подъезда клиента – это капля в море по сравнению с продажами в «мирное время», отмечает Слуцкий.

«АвтоВАЗ» перешел на онлайн-продажи

Оформить дистанционно компания обещает не только покупку автомобиля, но автокредит и trade-in

АЕБ рассчитывает, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части страны ситуация слегка улучшится и положительно повлияет на дилеров.

Май – традиционно слабый в плане продаж месяц, в этом году стал исключением, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: по сравнению с провальным апрелем продажи в мае выросли на 61%. Падение продаж в ближайшие месяцы продолжится, но его масштаб будет уменьшаться, рассуждает он: за июнь можно ожидать уже сокращения рынка всего на 30% – сработает отложенный спрос.

До полного восстановления рынка далеко, считает Беспалов, помочь может господдержка. Правительство выделило 20,5 млрд руб. из федерального бюджета для поддержания спроса на продукцию российского автопрома. На финансирование программ льготного автокредитования поручено выделить 7 млрд руб. Господдержка будет способствовать постепенному восстановлению рынка во II полугодии, согласен Штэрцель.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных