Российские автодилеры пережили «черный апрель»

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за апрель 2020 г. Продажи упали почти на 73% до 38 922 машин. В марте 2020 г. продажи выросли на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. За январь – март 2020 г. рынок упал на 19,1%.