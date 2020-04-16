«АвтоВАЗ» перешел на онлайн-продажи

«АвтоВАЗ» перешел на онлайн-продажиОформить дистанционно компания обещает не только покупку автомобиля, но автокредит и trade-in
«АвтоВАЗ» с 15 апреля ввел систему онлайн-продажи автомобилей, сообщила компания. Выбрать машину можно на официальном сайте автопроизводителя, оформление сделки будет проходить через одного из дилеров. «Вся процедура, кроме отсутствия личного контакта, происходит так, как обычно», – сообщил представитель «АвтоВАЗа».
Раньше у компании была услуга бронирования автомобиля онлайн, но при этом все равно нужно было прийти в дилерский центр для заключения договора. Сейчас покупатель может оставить заявку на сайте, менеджер автосалона с ним свяжется. Документы оформляют онлайн. Если нужен кредит, дилер свяжет со специалистом, который поможет его оформить. Если trade-in, то покупатель может вызвать оценщика на дом или прислать фотографии автомобиля, оценка пройдет дистанционно.
Оплата тоже проходит онлайн. Есть два способа – картой или по qr-коду с реквизитами. В первом случае комиссия за эквайринг ложится на дилера, во втором наличие и размер комиссии зависит от банка клиента и его статуса, уточнил представитель «АвтоВАЗа». В некоторых регионах, где салоны открыты, покупатель может забрать машину самостоятельно, в других – дилер доставит ее на эвакуаторе. Перед доставкой автомобиль продезинфицируют.
Но три московских дилера Lada сообщили «Ведомостям», что не предоставляют возможность дистанционной продажи машин. Автосалоны на это не пойдут, считает менеджер по продажам «Техинкома»: «Человеку надо заранее заплатить за машину, оплатить доставку. Ему привезут, он посмотрит: а вот тут какой-то скол появился, нет, я брать не буду. Значит, машину надо обратно привезти, а ПТС уже заполнен». С самой доставкой также могут возникнуть сложности: после оформления ПТС автомобиль формально принадлежит покупателю, но никаких документов, разрешающих эвакуатору его перемещать, у салона нет. А значит, любой инспектор ГИБДД может забрать его на штрафстоянку. Об отмене комиссии за банковский перевод менеджер не слышал. Салоны по-прежнему могут дистанционно забронировать новый автомобиль, провести предварительную оценку старого, помочь оформить автокредит.
О запуске или расширении онлайн-сервисов по продаже автомобилей уже заявили китайская Chery, а также некоторые дилеры. Nissan перевела в онлайн одобрение кредита и оценку по trade-in, «Хендэ мотор СНГ» запустила сервис онлайн-бронирования для некоторых моделей, KIA Motors Russia & CIS предложила получить онлайн-одобрение автокредита. В России в I квартале 2020 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 1,8% до 398 518 шт., сообщала в начале апреля Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). С учетом введенных ограничений в апреле можно ожидать сокращения продаж до 90%, говорил «Ведомостям» заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами группы «Автоспеццентр» Константин Авакян.
Решение «АвтоВАЗа» развивать онлайн-продажи совместно с дилерами правильное, так как попытки других компаний сделать это напрямую заканчивались ничем, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Но вопрос в том, готов ли потребитель. «Покупатель новой машины предпочитает посмотреть на нее, – говорит Моисеев. – Мировой опыт показывает, что для автомобилей с пробегом онлайн развивается, новыми исключением является только Tesla, а остальные не могут занять эту нишу». Попытки сохранить продажи в кризис приветствуются, но вряд ли онлайн-продажи станут массовой историей, добавил он, хотя при правильной организации процесса это возможно.