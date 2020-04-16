«АвтоВАЗ» перешел на онлайн-продажи

Но три московских дилера Lada сообщили «Ведомостям», что не предоставляют возможность дистанционной продажи машин. Автосалоны на это не пойдут, считает менеджер по продажам «Техинкома»: «Человеку надо заранее заплатить за машину, оплатить доставку. Ему привезут, он посмотрит: а вот тут какой-то скол появился, нет, я брать не буду. Значит, машину надо обратно привезти, а ПТС уже заполнен». С самой доставкой также могут возникнуть сложности: после оформления ПТС автомобиль формально принадлежит покупателю, но никаких документов, разрешающих эвакуатору его перемещать, у салона нет. А значит, любой инспектор ГИБДД может забрать его на штрафстоянку. Об отмене комиссии за банковский перевод менеджер не слышал. Салоны по-прежнему могут дистанционно забронировать новый автомобиль, провести предварительную оценку старого, помочь оформить автокредит.