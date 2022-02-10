Tesla отзовет более 570 000 автомобилей в США из-за проблем со звуковой системой
Американский производитель электрокаров Tesla отзовет 578 607 автомобилей из-за возможной проблемы со звуковой системой, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.
Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S, Model X и Model Y 2020-2022 гг. выпуска и Model 3 2017-2022 гг. «Функция Boombox позволяет воспроизводить звук через внешний динамик во время движения автомобиля, она может заглушать звуки системы предупреждения о пешеходах», — говорится в отчете регулятора. Эксперты NHTSA также заявили, что транспортные средства с такой функцией не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств, в котором обозначены минимальные требования к звуку для электромобилей. В компании, в свою очередь, пообещали усовершенствовать функцию и обновить программное обеспечение, однако им не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.
Tesla впервые представила Boombox в декабре 2020 г. В январе 2021 г. регулятор отправил несколько информационных запросов производителю, после чего состоялся ряд виртуальных совещаний. В октябре того же года Tesla предоставила регулятору дополнительную информацию и результаты тестирований, чтобы обосновать использование Boombox в своих электрокарах.
Это уже четвертый отзыв автомобилей Tesla в США в 2022 г. В начале января компания обязалась отозвать 53 822 автомобиля из-за ошибки в программе автономного вождения. Тогда отзыву подлежали некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 гг. выпуска, Model 3 2017-2022 гг. выпуска и Model Y 2020-2022 гг. Второй раз компания обещала отозвать 817 000 автомобилей из-за проблемы со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности. Это коснулось электрокаров Model S и Model X выпуска 2021-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг. 9 февраля стало известно, что производитель отзовет еще 26 681 автомобиль из-за возможной проблемы с обогревом лобового стекла. Это коснется некоторых автомобилей Model S и Model Y 2020-2022 гг. выпуска, Model 3 2021-2022 гг. и Model X 2021-2022 гг. выпуска. По подсчетам NHTSA, за последние четыре месяца Tesla отзовет около 1,5 млн автомобилей в США.