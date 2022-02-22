Volkswagen и Porsсhe провели переговоры о возможном IPO
Автомобильный концерн Volkswagen Group (VW) ведет переговоры с компанией Porsche Automobil Holding о возможном IPO бренда спортивных автомобилей класса люкс Porsche AG, сообщает пресс-служба компании.
Как сообщается в пресс-релизе компании, VW заключил со своим акционером Porsche, которому принадлежит 31,4% акций и 53,3% голосующих прав, рамочное соглашение для формирования базы дальнейших шагов в сторону IPO Porsche. Следующим шагом является одобрение соглашения от двух советов директоров, окончательное решение по IPO еще не принято.
Издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что IPO может стать одним из крупнейших в Европе: примерная оценка Porsche — от $51 млрд до $102 млрд. Помимо этого семьи Порше и Пёрш планируют продать часть своей доли. Далее они намерены купить акции Porshe в ходе IPO, пояснили в издании.
Журналисты считают, что семьи Порше и Пиех также могут привлечь до 15 млрд евро за счет продажи акций VW, оставаясь крупнейшими акционерами компании. Выход на IPO позволит концерну привлечь новые средства для финансирования плана по производству электромобилей.
Генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявлял, что в планы концерна входила задача удвоить поставки электромобилей в 2021 г. и нарастить показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.