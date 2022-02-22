Volkswagen и Porsсhe провели переговоры о возможном IPO

Генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявлял, что в планы концерна входила задача удвоить поставки электромобилей в 2021 г. и нарастить показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.