Продажи автомобилей в ЕС установили новый январский антирекорд

Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщала, что объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе 2022 г. упал на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером на российском авторынке остается марка Lada, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 17% в годовом выражении и составили 18 045 автомобилей. Вторую строчку по объему продаж сохраняет Kia (-18% и 12 321 машина), на третьем месте — Hyundai с 11 356 проданными автомобилями (+4%). Следом идут Renault (-7%, до 7938 шт.) и Toyota (+15%, до 6126 шт.).