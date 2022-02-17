Продажи автомобилей в ЕС установили новый январский антирекорд
Продажи автомобилей в Евросоюзе в январе 2022 г. достигли рекордно низкого значения для этого месяца за все время ведения наблюдений, говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В прошлом месяце этот показатель составил 682 596 шт. — на 6% меньше, чем в январе 2021 г. Падение объемов продаж в ассоциации связали с сохраняющимся глобальным дефицитом полупроводников.
Большинство стран Западной Европы в минувшем месяце показали негативную динамику продаж. В Италии падение по сравнению с январем 2021-го составило 19,7%, во Франции — 18,6%. В этом регионе заметный рост показала только Германия (+8,5%), продажи также незначительно выросли в Испании (+1%). В Центральной Европе рост наблюдался на нескольких рынках, заметнее всего объем продаж увеличился в Словакии (+72,6%) и Румынии (55,5%). В Польше они сократились в январе на 10,2%.
В Евросоюзе продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в январе сократились на 7%, концерна Stellantis — на 15,1%, Mercedes-Benz — на 13,8%, BMW — на 9,2%, Renault — на 3,5% (при этом продажи Lada выросли в 2,5 раза до 154 шт.). Продажи Toyota выросли на 9,7%, Hyundai — на 28,7%.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщала, что объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе 2022 г. упал на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером на российском авторынке остается марка Lada, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 17% в годовом выражении и составили 18 045 автомобилей. Вторую строчку по объему продаж сохраняет Kia (-18% и 12 321 машина), на третьем месте — Hyundai с 11 356 проданными автомобилями (+4%). Следом идут Renault (-7%, до 7938 шт.) и Toyota (+15%, до 6126 шт.).
Согласно актуальному прогнозу ассоциации, по итогам 2022 г. в России будет продано 1,72 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 3,3% по сравнению с 2021 г. В прошлом году рынок вырос на 4,3% (до 1,66 млн штук).