Продажи новых автомобилей в России в январе сократились на 3,7%

«Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но надеемся, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии», — добавил Штэрцель. Согласно актуальному прогнозу ассоциации, по итогам текущего года в России будет продано 1,72 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 3,3% по сравнению с 2021 г. В прошлом году рынок вырос на 4,3% (до 1,66 млн штук).