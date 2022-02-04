Продажи новых автомобилей в России в январе сократились на 3,7%
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе 2022 г. упал на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«Традиционно январь — месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 г. тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце 2022 г. продано 91 662 новых легковых и легких коммерческих автомобиля», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Продажи LCV сократились на 15% из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул, подсчитали в ассоциации. Лидером на российском авторынке остается марка Lada, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 17% в годовом выражении и составили 18 045 автомобилей. Вторую строчку по объему продаж сохраняет Kia (-18% и 12 321 машина), на третьем месте — Hyundai с 11 356 проданными автомобилями (+4%). Следом идут Renault (-7%, до 7938 шт.) и Toyota (+15%, до 6126 шт.).
«Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но надеемся, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии», — добавил Штэрцель. Согласно актуальному прогнозу ассоциации, по итогам текущего года в России будет продано 1,72 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 3,3% по сравнению с 2021 г. В прошлом году рынок вырос на 4,3% (до 1,66 млн штук).