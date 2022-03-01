Jaguar Land Rover приостановит поставки автомобилей в Россию
Британский автоконцерн Jaguar Land Rover объявил о приостановке поставок новых автомобилей в Россию из-за военной операции на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
«Текущие глобальные условия бизнеса осложняют нашу торговую деятельность, поэтому мы вынуждены временно приостановить поставки автомобилей на российский рынок, но мы продолжаем мониторить ситуацию и делать все, что в интересах наших клиентов», — говорится в заявлении компании.
Как пишет издание, этот шаг поддержал министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.
Ранее «Ведомости» сообщили, что мировые автоконцерны начинают отказываться от поставок автомобилей в Россию. В частности, такое письмо автодилерам направил немецкий Audi. Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России), рассказали «Ведомостям» источники в лизинговых компаниях. Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen (VW), его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили» и чешской Skoda (принадлежит Volkswagen).
25 февраля завод Renault в Москве сообщил, что приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками комплектующих. Несмотря на то что Renault является «лидером локализации» среди иностранных автопроизводителей, в производстве «есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран», отметил представитель. На московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Duster, а также Nissan Terrano.
Ранее сегодня стало известно о приостановке работы завода Hyuindai в Санкт-Петербурге в период с 1 по 5 марта из-за нехватки комплектующих. Производство планируется возобновить 9 марта. Завод выпускает несколько моделей автомобилей, в том числе Hyuindai Solaris, Hyuindai Sonata, Hyuindai Tucson и Hyuindai Santa Fe.
Отказ от поставок произошел после начала спецоперации России в Донбассе 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Запад в ответ резко усилил антироссийские санкции.