Jaguar Land Rover приостановит поставки автомобилей в Россию

Отказ от поставок произошел после начала спецоперации России в Донбассе 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Запад в ответ резко усилил антироссийские санкции.