«Автодор» может повысить тарифы на платных трассах в 2022 году

«На сегодняшний день мы такую возможность, в общем-то, рассматриваем, но она будет связана только с инфляционными процессами, которые у нас есть в стране», — сказал Петушенко журналистам, отвечая на вопрос, будут ли повышаться тарифы на платных трассах в 2022 г.