«Автодор» может повысить тарифы на платных трассах в 2022 году
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко не исключает возможность повышения тарифов на платных автодорогах, находящихся в доверительном управлении госкомпании.
«На сегодняшний день мы такую возможность, в общем-то, рассматриваем, но она будет связана только с инфляционными процессами, которые у нас есть в стране», — сказал Петушенко журналистам, отвечая на вопрос, будут ли повышаться тарифы на платных трассах в 2022 г.
«Сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут, поэтому компенсирующие мероприятия [проводим]. Я не думаю, что наши пользователи заметят какие-то сложности», — отметил он (цитата по ТАСС).
В октябре прошлого года Минтранс РФ предложил увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%. Эта мера была призвана расширить возможности для окупаемости дорожных проектов «Автодора».
В марте министр транспорта Виталий Савельев заявил на заседании Совфеда, что идею нужно рассмотреть с учетом текущей ситуации, но на содержание трасс нужны средства.