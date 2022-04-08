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«Автодор» может повысить тарифы на платных трассах в 2022 году

Ведомости

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко не исключает возможность повышения тарифов на платных автодорогах, находящихся в доверительном управлении госкомпании.

«На сегодняшний день мы такую возможность, в общем-то, рассматриваем, но она будет связана только с инфляционными процессами, которые у нас есть в стране», — сказал Петушенко журналистам, отвечая на вопрос, будут ли повышаться тарифы на платных трассах в 2022 г.

«Сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут, поэтому компенсирующие мероприятия [проводим]. Я не думаю, что наши пользователи заметят какие-то сложности», — отметил он (цитата по ТАСС).

В октябре прошлого года Минтранс РФ предложил увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%. Эта мера была призвана расширить возможности для окупаемости дорожных проектов «Автодора».

В марте министр транспорта Виталий Савельев заявил на заседании Совфеда, что идею нужно рассмотреть с учетом текущей ситуации, но на содержание трасс нужны средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных