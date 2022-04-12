Россиянам на три года продлили срок действия истекающих водительских прав
Правительство РФ продлило на три года действие национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекал в 2022-2023 гг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.
По словам премьера, постановление позволит снизить административную нагрузку на бизнес и граждан. «Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал Мишустин.
Эта мера затронет водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 г. до 31 декабря 2023 г., пояснили в пресс-службе правительства.
В Минэке ранее сообщили, что с инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД. «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — пояснили в министерстве.
Кроме того, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, а также отдельных санитарно-эпидемиологических заключений. По предварительным оценкам, эта мера затронет около 600 организаций.