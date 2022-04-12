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Россиянам на три года продлили срок действия истекающих водительских прав

Ведомости

Правительство РФ продлило на три года действие национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекал в 2022-2023 гг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

По словам премьера, постановление позволит снизить административную нагрузку на бизнес и граждан. «Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал Мишустин.

Эта мера затронет водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 г. до 31 декабря 2023 г., пояснили в пресс-службе правительства.

В Минэке ранее сообщили, что с инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД. «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — пояснили в министерстве.

Кроме того, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, а также отдельных санитарно-эпидемиологических заключений. По предварительным оценкам, эта мера затронет около 600 организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных