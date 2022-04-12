Россиянам на три года продлили срок действия истекающих водительских прав

В Минэке ранее сообщили, что с инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД. «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — пояснили в министерстве.