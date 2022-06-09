Минтранс предложил ввести льготы для владельцев электрокаров и гибридных авто

Также министерство предложило организовывать места для парковки с зарядными станциями с учетом мнения владельцев таких автомобилей и «электросетевых» возможностей. В формуле Минтранса предлагается учитывать климатический коэффициент: благодаря этому в Якутске, Красноярске и Тюмени можно будет создать меньше парковок для электрокаров, чем в Сочи, Краснодаре и Крыму. В зонах общественно-деловой застройки и АЗС предлагается оснащать зарядками не менее 10% парковочных мест, а в зонах жилой застройки, где живут владельцы электромобилей, — все места.