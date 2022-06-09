Минтранс предложил ввести льготы для владельцев электрокаров и гибридных авто
Минтранс направил регионам рекомендации по «стимулированию» использования электромобилей и гибридных авто, в которых предлагается ввести систему льгот для их владельцев: понизить ставку транспортного налога или отменить его и разрешить бесплатно ездить по платным дорогам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Также министерство предложило организовывать места для парковки с зарядными станциями с учетом мнения владельцев таких автомобилей и «электросетевых» возможностей. В формуле Минтранса предлагается учитывать климатический коэффициент: благодаря этому в Якутске, Красноярске и Тюмени можно будет создать меньше парковок для электрокаров, чем в Сочи, Краснодаре и Крыму. В зонах общественно-деловой застройки и АЗС предлагается оснащать зарядками не менее 10% парковочных мест, а в зонах жилой застройки, где живут владельцы электромобилей, — все места.
В Минтрансе не прокомментировали рекомендации. В дептрансе Москвы сообщили, что в городе работает более 100 новых станций, еще несколько десятков зарядок подключаются. Владельцы электрокаров могут пользоваться станциями бесплатно. Рядом с ними оборудованы специальные места, на которых запрещено парковаться обычным машинам. Дептранс планирует установить еще 150 станций до конца этого года, а также открыть специальные «электрохабы» с быстрыми и медленными станциями и ультрабыстрыми для электробусов.
В комитете по энергетике Санкт-Петербурга рассказали, что в городе зарегистрированы более 500 электромобилей и установлено 82 станции зарядки, до 2025 г. планируют установить еще 80 станций. В комитете считают, что с учетом существующего автопарка и перспектив его расширения такой инфраструктуры хватит. В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что утвердили план мероприятий по стимулированию спроса на электрокары и план развития инфраструктуры для них.
В правительстве Крыма заявили, что сроки и меры по реализации рекомендаций Минтранса корректируются из-за смены руководства минтранса региона. Ранее на полуострове планировали установить 125 быстрых зарядок для электромобилей до 2024 г.