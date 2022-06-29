В Госдуме предложили отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД

Авторы документа предложили ужесточить ответственность за некоторые нарушения ПДД: увеличить штраф за непристегнутый ремень с 1000 до 5000 руб., за перевозку ребенка без детского кресла – с 3000 до 5000. Также предлагается повысить штраф с 1000 до 3000 руб. за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, за учебную езду по магистралям и за движение по ним на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается ввести штраф в 2000-5000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев. Также авторы законопроекта указали, что штрафы за превышение скорости будут действовать при превышении средней скорости.