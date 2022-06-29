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В Госдуме предложили отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД

Ведомости

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» разработали законопроект, в котором предлагается отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД и заменить их предупреждением, речь идет о штрафах за грязный автомобильный номер, забытые права и документы на машину, невключенный поворотник, нарушение правил пользования световыми приборами и управление автомобилем с мелкими неисправностями, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Также в законопроекте предлагается отменить штраф за поворот не из крайней полосы, но за повторное нарушение назначать штраф в 500 руб. В этом случае поправка узаконивает уже существующую практику, которая установлена распоряжением ГИБДД, отмечает издание.

Автор документа, депутат Госдумы Николай Новичков пояснил изданию, что нужно снизить административную нагрузку на автомобилистов, которые незначительно нарушили ПДД, что не привело к фатальным последствиям. В результате порядок, который сейчас установлен указаниями ГИБДД, будет закреплен в законодательстве.

В законопроекте предлагается отказаться от штрафа за вождение автомобиля без техосмотра, потому что в России не хватает пунктов, где можно провести техосмотр нескольких видов коммерческого транспорта.

Авторы документа предложили ужесточить ответственность за некоторые нарушения ПДД: увеличить штраф за непристегнутый ремень с 1000 до 5000 руб., за перевозку ребенка без детского кресла – с 3000 до 5000. Также предлагается повысить штраф с 1000 до 3000 руб. за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, за учебную езду по магистралям и за движение по ним на грузовике далее второго ряда. За повторное превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается ввести штраф в 2000-5000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев. Также авторы законопроекта указали, что штрафы за превышение скорости будут действовать при превышении средней скорости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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