База данных злостных нарушителей ПДД начнет работать 1 июля
Онлайн-база данных злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) «Витрина данных ГИБДД» начнет работать 1 июля. Такой приказ МВД опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 г. в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в приказе министерства. С помощью базы данных компании смогут проверять, нарушали ли их водители ПДД и лишали ли их водительских прав.
10 января в России вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД. Согласно документу, после двух административных нарушений ПДД водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Среди таких нарушений превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного движения.
Закон предусматривает штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.