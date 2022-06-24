База данных злостных нарушителей ПДД начнет работать 1 июля

Закон предусматривает штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.