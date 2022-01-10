В России вступил в силу закон об уголовном наказании за нарушение ПДД
В России с 10 января вступает в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2021 г., следует из материалов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предполагает, что после двукратного нарушения правил дорожного движения (ПДД), если они признаны административными нарушениями, автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности. Мера будет распространяться на такие нарушения, как превышение скорости на 60 км в час и более, выезд на встречную полосу либо трамвайные пути встречного движения.
На виновного будет налагаться штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб. или в размере доходов за период от года до двух лет, ему могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишение свободы сроком до двух лет. Нарушителя также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают ПДД. При этом грубое нарушение правил (например, повторный выезд на встречную полосу) допускают почти 10% водителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект о повышении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины и покоя в ночное время с 500 до 5000 руб. Вдобавок столичный градоначальник предложил запретить использовать на территории города автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время. Как отмечала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, меру могут распространить на всю Россию.