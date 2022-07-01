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Союз автошкол предрек массовое закрытие из-за подорожания авто

Ведомости

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов предупредил о возможном массовом закрытии автошкол к 2025 году из-за повышения цен на машины. С таким заявлением он выступил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». 

«Если такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трех лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол», — отметил Ачкасов. Председатель правления Союза автошкол добавил, что уже сейчас учебные центры сталкиваются с проблемами из-за подорожания техобслуживания автомобилей, на которых учатся будущие водители.

В России с марта этого года наблюдается существенный рост цен на автомобили. Подорожание транспорта объясняется уходом с рынка зарубежных производителей машин и санкциями, из-за которых европейские производители запчастей больше не поставляют комплектующие в Россию. 

Так, согласно данным аналитического агентства «Автостат», в марте 2022 г. стоимость нового легкового автомобиля достигала рекордных 2,8 млн руб. Но к июню средневзвешенная стоимость снизилась до 2,38 млн руб. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что цены на новые легковые автомобили, вероятно, вернутся к докризисному уровню уже в июне этого года.

Ранее по теме: Цены на новые машины пытаются вернуться к докризисному уровню

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных