Союз автошкол предрек массовое закрытие из-за подорожания авто

«Если такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трех лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол», — отметил Ачкасов. Председатель правления Союза автошкол добавил, что уже сейчас учебные центры сталкиваются с проблемами из-за подорожания техобслуживания автомобилей, на которых учатся будущие водители.