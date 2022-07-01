Союз автошкол предрек массовое закрытие из-за подорожания авто
Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов предупредил о возможном массовом закрытии автошкол к 2025 году из-за повышения цен на машины. С таким заявлением он выступил в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Если такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трех лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол», — отметил Ачкасов. Председатель правления Союза автошкол добавил, что уже сейчас учебные центры сталкиваются с проблемами из-за подорожания техобслуживания автомобилей, на которых учатся будущие водители.
В России с марта этого года наблюдается существенный рост цен на автомобили. Подорожание транспорта объясняется уходом с рынка зарубежных производителей машин и санкциями, из-за которых европейские производители запчастей больше не поставляют комплектующие в Россию.
Так, согласно данным аналитического агентства «Автостат», в марте 2022 г. стоимость нового легкового автомобиля достигала рекордных 2,8 млн руб. Но к июню средневзвешенная стоимость снизилась до 2,38 млн руб. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что цены на новые легковые автомобили, вероятно, вернутся к докризисному уровню уже в июне этого года.