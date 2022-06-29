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Цены на новые машины пытаются вернуться к докризисному уровню

Но их дальнейшее снижение под вопросом из-за дефицита автомобилей у дилеров
Денис Ильюшенков
Дальнейшего изменения цен в течение года ожидать не стоит  / Максим Стулов / Ведомости

Средневзвешенная стоимость с учетом занимаемой доли рынка новой легковой машины в России по итогам пяти месяцев 2022 г. составила 2,38 млн руб., следует из данных аналитического агентства «Автостат», с которыми ознакомились «Ведомости». Это на 7% ниже апрельских цен и на 15% – цен марта, когда был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости новой легковушки – 2,8 млн руб. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении, сообщал «Автостат».

«Автостат» в своих расчетах отталкивается от рекомендованных розничных цен производителя (РРЦ), которые не включают в себя наценку автосалонов в виде дополнительного оборудования и услуг. Размер розничной накрутки может составлять 10–30% от РРЦ, указывало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных