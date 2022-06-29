Цены на новые машины пытаются вернуться к докризисному уровню

Цены на новые машины пытаются вернуться к докризисному уровнюНо их дальнейшее снижение под вопросом из-за дефицита автомобилей у дилеров
Средневзвешенная стоимость с учетом занимаемой доли рынка новой легковой машины в России по итогам пяти месяцев 2022 г. составила 2,38 млн руб., следует из данных аналитического агентства «Автостат», с которыми ознакомились «Ведомости». Это на 7% ниже апрельских цен и на 15% – цен марта, когда был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости новой легковушки – 2,8 млн руб. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении, сообщал «Автостат».
«Автостат» в своих расчетах отталкивается от рекомендованных розничных цен производителя (РРЦ), которые не включают в себя наценку автосалонов в виде дополнительного оборудования и услуг. Размер розничной накрутки может составлять 10–30% от РРЦ, указывало агентство.
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