Цены на новые машины пытаются вернуться к докризисному уровню

Средневзвешенная стоимость с учетом занимаемой доли рынка новой легковой машины в России по итогам пяти месяцев 2022 г. составила 2,38 млн руб., следует из данных аналитического агентства «Автостат», с которыми ознакомились «Ведомости». Это на 7% ниже апрельских цен и на 15% – цен марта, когда был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости новой легковушки – 2,8 млн руб. В январе такая машина стоила лишь 2,09 млн руб., что на 18% больше в годовом выражении, сообщал «Автостат».