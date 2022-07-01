ГИБДД запретили использовать ручные радары для измерения скорости
Глава МВД России Владимир Колокольцев запретил сотрудникам Госавтоинспекции (ГИБДД) использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», – заявила Ирина Волк.
Колокольцев также сообщил о сокращении аварийности на дорогах из-за превышения установленной скорости движения. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
На сегодняшний день, по подсчетам министерства, на российских дорогах работает 23 400 комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме.
Первые ограничения на использования радаров были введены еще в 2016 г. Тогда Колокольцев поручил органам ГИБДД на региональном уровне прекратить применение в повседневной деятельности мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД.