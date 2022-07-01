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ГИБДД запретили использовать ручные радары для измерения скорости

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Глава МВД России Владимир Колокольцев запретил сотрудникам Госавтоинспекции (ГИБДД) использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», – заявила Ирина Волк.

Колокольцев также сообщил о сокращении аварийности на дорогах из-за превышения установленной скорости движения. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

На сегодняшний день, по подсчетам министерства, на российских дорогах работает 23 400 комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Первые ограничения на использования радаров были введены еще в 2016 г. Тогда Колокольцев поручил органам ГИБДД на региональном уровне прекратить применение в повседневной деятельности мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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