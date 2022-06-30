В ГИБДД предложили увеличить лимит скорости на дорогах до 150 км/ч

Он напомнил, что ранее МВД предложило увеличить максимальную скорость на автострадах со 110 до 130 км/ч, что не привело к повышению аварийности. «Нет, не выросла. Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит», — добавил Черников. По его мнению, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».