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В ГИБДД предложили увеличить лимит скорости на дорогах до 150 км/ч

Ведомости

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что лимит скорости на российских дорогах можно увеличить до 150 км/ч на некоторых участках дорог.

«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — отметил Черников на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что ранее МВД предложило увеличить максимальную скорость на автострадах со 110 до 130 км/ч, что не привело к повышению аварийности. «Нет, не выросла. Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит», — добавил Черников. По его мнению, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».

Ранее занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих заявлял о возможном повышении скоростного лимита на ЦКАД до 150 км/ч. Также эту идею высказывал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, однако в итоге решение не было принято.

Ранее по теме: ГИБДД планирует начать тестировать водителей на наркотики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных