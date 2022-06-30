В ГИБДД предложили увеличить лимит скорости на дорогах до 150 км/ч
Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что лимит скорости на российских дорогах можно увеличить до 150 км/ч на некоторых участках дорог.
«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», — отметил Черников на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Он напомнил, что ранее МВД предложило увеличить максимальную скорость на автострадах со 110 до 130 км/ч, что не привело к повышению аварийности. «Нет, не выросла. Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит», — добавил Черников. По его мнению, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».
Ранее занимавший тогда пост министра транспорта Евгений Дитрих заявлял о возможном повышении скоростного лимита на ЦКАД до 150 км/ч. Также эту идею высказывал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, однако в итоге решение не было принято.