ГИБДД планирует начать тестировать водителей на наркотики

С 1 марта в России действует новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Согласно документу, водителей, которых лишили прав за езду в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, обяжут пройти анализ на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Также на анализ отправят автомобилистов, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма.