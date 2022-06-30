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ГИБДД планирует начать тестировать водителей на наркотики

Ведомости

ГИБДД намерена тестировать автомобилистов на состояние наркотического опьянения, чтобы задерживать автомобили и исключать их из дорожного движения, сообщил глава инспекции Михаил Черников.

«Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы возможно было тестировать и водителей, которые принимают наркотики, чтобы их уже исключать из дорожного движения, транспортное средство задерживать», — рассказал Черников (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в этом году выявили более 250 000 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а каждый десятый попался второй раз за год.

С 1 марта в России действует новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Согласно документу, водителей, которых лишили прав за езду в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, обяжут пройти анализ на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Также на анализ отправят автомобилистов, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) и Московский научно-практический центр наркологии разработали пособие для сотрудников ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. В нем перечислены признаки алкогольного опьянения, а также употребления различных наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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