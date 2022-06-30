ГИБДД планирует начать тестировать водителей на наркотики
ГИБДД намерена тестировать автомобилистов на состояние наркотического опьянения, чтобы задерживать автомобили и исключать их из дорожного движения, сообщил глава инспекции Михаил Черников.
«Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы возможно было тестировать и водителей, которые принимают наркотики, чтобы их уже исключать из дорожного движения, транспортное средство задерживать», — рассказал Черников (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в этом году выявили более 250 000 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а каждый десятый попался второй раз за год.
С 1 марта в России действует новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Согласно документу, водителей, которых лишили прав за езду в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, обяжут пройти анализ на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Также на анализ отправят автомобилистов, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) и Московский научно-практический центр наркологии разработали пособие для сотрудников ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. В нем перечислены признаки алкогольного опьянения, а также употребления различных наркотиков.