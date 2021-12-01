Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей
С 1 марта 2022 г. в России начнет действовать новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Это зафиксировано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Со следующей весны вводится проверка некоторых категорий автомобилистов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю при получении водительского удостоверения. Так, сдавать анализ крови и мочи обяжут водителей, лишенных прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.
Также на лабораторный анализ будут отправлять водителей, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма. Всего приводится 18 симптомов, включая следы от инъекций, неадекватное поведение, заторможенность или сонливость, тремор рук и тахикардию. Пройти процедуру должны будут те, у кого найдут хотя бы три таких признака сразу. Желающим просто поменять права из-за истечения срока их действия, а также кандидатам в водители без явных признаков алкоголизма и наркомании дополнительные анализы проходить не нужно.
Изначально, в 2019 г., Минздрав планировал сделать новые медобследования обязательными для всех водителей. Однако после того, как россияне узнали о нововведениях, в наркологические диспансеры и клиники выстроились длинные очереди — автомобилисты пытались успеть получить медсправку по старым правилам. Из-за новых тестов справки подорожали бы в несколько раз. С критикой приказа выступил и президент Владимир Путин, который назвал его «чушью» и заявил, что увеличение стоимость справки может нанести вред людям, особенно из малообеспеченных слоев населения. В итоге вступление в силу нового приказа было отложено.