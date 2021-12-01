Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей

Также на лабораторный анализ будут отправлять водителей, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма. Всего приводится 18 симптомов, включая следы от инъекций, неадекватное поведение, заторможенность или сонливость, тремор рук и тахикардию. Пройти процедуру должны будут те, у кого найдут хотя бы три таких признака сразу. Желающим просто поменять права из-за истечения срока их действия, а также кандидатам в водители без явных признаков алкоголизма и наркомании дополнительные анализы проходить не нужно.