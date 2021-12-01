Газета
Общество

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей

Ведомости

С 1 марта 2022 г. в России начнет действовать новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Это зафиксировано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Со следующей весны вводится проверка некоторых категорий автомобилистов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю при получении водительского удостоверения. Так, сдавать анализ крови и мочи обяжут водителей, лишенных прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

Также на лабораторный анализ будут отправлять водителей, у которых во время визита к наркологу обнаружат клинические признаки наркомании или алкоголизма. Всего приводится 18 симптомов, включая следы от инъекций, неадекватное поведение, заторможенность или сонливость, тремор рук и тахикардию. Пройти процедуру должны будут те, у кого найдут хотя бы три таких признака сразу. Желающим просто поменять права из-за истечения срока их действия, а также кандидатам в водители без явных признаков алкоголизма и наркомании дополнительные анализы проходить не нужно. 

Изначально, в 2019 г., Минздрав планировал сделать новые медобследования обязательными для всех водителей. Однако после того, как россияне узнали о нововведениях, в наркологические диспансеры и клиники выстроились длинные очереди — автомобилисты пытались успеть получить медсправку по старым правилам. Из-за новых тестов справки подорожали бы в несколько раз. С критикой приказа выступил и президент Владимир Путин, который назвал его «чушью» и заявил, что увеличение стоимость справки может нанести вред людям, особенно из малообеспеченных слоев населения. В итоге вступление в силу нового приказа было отложено.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных