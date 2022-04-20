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«Коммерсантъ» узнал о разработке МВД пособия по выявлению пьяных водителей

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Сотрудники Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) и Московский научно-практический центр наркологии разработали пособие для сотрудников ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Рецензентом пособия выступил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. В документе говорится, что он предназначен для использования в рамках служебной подготовки сотрудников ГИБДД.

Авторы пособия посоветовали ГИБДД усиливать наряды в дни, когда наблюдается больше всего аварий с пьяными водителями, например, 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта, а также в профессиональные и местные праздники. Также специалисты призвали отслеживать уровень безработицы в отдельных регионах, потому что ее рост приводит к росту количества пьяных водителей. В пособии говорится, что 47% водителей с признаками опьянения были безработными. 

В документе предлагается выявлять пьяных водителей в потоке по «вилянию» в пределах полосы, езде без ближнего света, с сильно заниженной скоростью, а также по замедленной реакции на сигналы светофора и резкому изменению стиля вождения при виде сотрудников ГИБДД. Специалисты отметили, что пьяные водители становятся «чрезмерно аккуратными и осторожными», они чаще всего резко останавливаются и делают это слишком близко или слишком далеко от линии остановки из-за плохого восприятия обстановки. 

В пособии говорится, что 28% аварий с пьяными водителями совершалось на автомобилях ВАЗ, 11% — на Toyota, а 6% — на Hyundai. Авторы пособия предположили, что это позволяет отнести водителей к определенным социальным группам. Пьяные байкеры чаще всего попадают в ДТП за рулем ИЖ — 43,1% аварий, «Уралов» — 30%, и также Yamaha - 14,1%. 

По данным специалистов, 25% всех ДТП с участием водителей в наркотическом опьянении совершается в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Об употреблении героина, морфина и других опиодов говорят сужение зрачков с вялой реакцией на освещение, выраженная сонливость, а также следы на венах, которые пытаются замаскировать ожогами. На употребление марихуаны, гашиша и других каннабиоидов могут указывать беспочвенная веселость, смешливость, повышенная чувствительность к свету и чрезмерная общительность. При употреблении кокаина у человека наблюдается выраженный подъем настроения, повышенная говорливость и желание спорить, а также кожные расчесы из-за ощущения, что по телу ползают насекомые. 

По мнению бывшего сотрудника ГИБДД, основателя общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентина Ильинова, 90% инспекторов не будут читать пособие в 100 страниц, нужна более краткая памятка для личного состава или видеоинструкции. Нарколог Александр Ковтун добавил, что памятка составлена грамотно, но без практических занятий она не имеет смысла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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