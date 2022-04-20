«Коммерсантъ» узнал о разработке МВД пособия по выявлению пьяных водителей

По данным специалистов, 25% всех ДТП с участием водителей в наркотическом опьянении совершается в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Об употреблении героина, морфина и других опиодов говорят сужение зрачков с вялой реакцией на освещение, выраженная сонливость, а также следы на венах, которые пытаются замаскировать ожогами. На употребление марихуаны, гашиша и других каннабиоидов могут указывать беспочвенная веселость, смешливость, повышенная чувствительность к свету и чрезмерная общительность. При употреблении кокаина у человека наблюдается выраженный подъем настроения, повышенная говорливость и желание спорить, а также кожные расчесы из-за ощущения, что по телу ползают насекомые.