«АвтоВАЗ» вернул производство Lada с «Эра-Глонасс»
Автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил производство и продажу автомобилей Lada, которые оснащены системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», сообщается на сайте компании.
Уточняется, что с 1 августа системой комплектуются все модели семейств Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года. При этом активация происходит вручную — диспетчерскую службу можно вызвать нажав на кнопку в потолочном блоке, она сработает даже при выключенном основном электропитании автомобиля.
«АвтоВАЗ» перестал устанавливать на свои автомобили систему «Эра-Глонасс» в сентябре прошлого года из-за нехватки полупроводников. Компания стала первой, кто воспользовался решением Европейской экономической комиссии (ЕЭК), которое было принято с целью избежать простоя крупнейших автопроизводителей из-за дефицита микрочипов. предполагалось, что автоконцерны доустановят устройства вызова экстренных служб в автомобили не позднее 30 июня 2022 г. Однако пока официальной информации по запуску отзывной кампании не было.
Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин сообщил, что в ближайшее время планируется расширить список «опций комфорта и безопасности».
В середине июля в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении производства Lada Niva Legend в комплектации Classic’22, которая была разработана с максимально возможной локализацией автомобиля. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что обновленная Lada Niva будет импортозамещена на 95%. Ожидается, что к концу августа «АвтоВАЗ» будет производить три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic’22.
Сейчас автоконцерн выпускает только две модели - Lada Granta и Lada Niva Legend в «упрощенных» версиях, без подушек безопасности и блока управления АБС. С начала августа семейство Granta оборудовали кондиционером, парктроником и обогревом ветрового стекла. Предполагается, что подушки безопасности также вернут на автомобили уже к концу лета.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, «АвтоВАЗ» в июле продал всего 10 323 машин Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г., а с начала года — 85 037, или на 63% меньше показателей год к году. Несмотря на это, компания занимает первое место по продажам легковых автомобилей в России.
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