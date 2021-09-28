«АвтоВАЗ» перестал ставить «Эра-Глонасс» на свои автомобили

Источники в компаниях – дилерах марки говорят, что «АвтоВАЗ» уже письменно уведомил продавцов о необходимости заключать с клиентами дополнительное соглашение о том, что «Эра-Глонасс» доустановят не позднее середины 2022 г. Собеседник «Ведомостей» в крупном региональном дилере Lada уточняет, что это условие касается всего модельного ряда «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.