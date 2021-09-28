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«АвтоВАЗ» перестал ставить «Эра-Глонасс» на свои автомобили

Это первый производитель, воспользовавшийся таким разрешением ЕЭК
Денис Ильюшенков
Семен Апасов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» с конца прошлой недели перестал устанавливать на новые автомобили модули вызова экстренных служб «Эра-Глонасс», рассказали опрошенные «Ведомостями» дилеры марки. Это связано, по их словам, с дефицитом микрочипов у производителей таких модулей.

Источники в компаниях – дилерах марки говорят, что «АвтоВАЗ» уже письменно уведомил продавцов о необходимости заключать с клиентами дополнительное соглашение о том, что «Эра-Глонасс» доустановят не позднее середины 2022 г. Собеседник «Ведомостей» в крупном региональном дилере Lada уточняет, что это условие касается всего модельного ряда «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных