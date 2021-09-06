Дефицит чипов обрушил продажи автомобилей в августе на 17%Участники рынка не ждут улучшений до 2022 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе 2021 года снизились на 17% относительно того же месяца 2020 г., до 114 130 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 6 сентября. Это рекордное месячное снижение в этом году. В июле авторынок России снижался на 6,5%. В феврале, а также в апреле – июне продажи росли, в январе и марте наблюдался спад на 4,2 и 5,7% соответственно.
«Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж», – сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет и рынок будет продолжать сокращаться в ближайшие месяцы, уточнил он.
Ключевой проблемой для глобального и российского авторынка сейчас является дефицит микрочипов. После восстановления спроса на автомобили в 2021 г. отрасли не хватает электронных комплектующих, из-за чего поставки ограничиваются, а некоторые автозаводы вынуждены останавливаться.
На прошлой неделе об итогах августа отчитался крупнейший российский автопроизводитель — «Автоваз»: его продажи рухнули на 32%, до 19 428 ед. Это произошло из-за тех же простоев производства на фоне дефицита электроники и летних корпоративных отпусков, сообщала компания. Снижение стало максимальным с мая прошлого года, но тогда в России действовал жесткий локдаун из-за распространения COVID-19 и дилерские центры были закрыты.
По данным АЕБ, снизились продажи и у других автомобильных брендов: автомобилей KIA было продано на 13% меньше, чем в августе 2020 г. (17 277 шт.), Hyundai – на 19% (до 14 106 шт.), Renault – на 11% (до 9699 шт.), Toyota – на 4% (до 6848 шт), Volkswagen – на 41% (до 6754 шт.), Skoda – на 39% (до 5497 шт.). Volkswagen летом приостанавливал конвейер в Нижнем Новгороде, где собираются Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia. В сентябре автоконцерн запланировал временные паузы на производстве в Калуге. Другие производители пока не объявляли о сокращении объемов производства или приостановках.
При этом продажи китайских машин в августе продолжали расти, по данным АЕБ. Нарастили реализацию Chery (в 2,6 раза, до 2956 автомобилей), Haval (+37%, 2372 штук) Geely ( +25%, 2165 штук). В плюсе оказались также Lexus (+1%, 1957 машин), Audi (+32%, 1651), Volvo (+20%, 986) и Suzuki (+19%, 918). Всего за восемь месяцев в России был продан 1,1 млн легковых и LCV-автомобилей, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Наверное, у китайских производителей есть запас, или им проще организовать поставки комплектующих. Для "Автоваза" ситуация сложнее, потому что у него большие объемы производства (более 20% рынка автомобилей в России). На таких объемах обеспечить поставки комплектующих сложнее», – говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Но, по его словам, ситуация может меняться от месяца к месяцу: «Я бы не стал делать выводы об изменении трендов на рынке на основе августовских данных».
Эксперты прогнозируют, что дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке как минимум до конца текущего года, а по некоторым оценкам и весь 2022 г. Ситуация разрешится до конца 2022 г. или в начале 2023 г, считает независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. По его словам, в России практически нет необходимой компонентной и производственной базы для изготовления полупроводников, микрочипов и процессоров. Три компании-производителя полупроводников – «Микрон», «Группа Кремний Эл», «Ангстрем-Т» – не могут быстро освоить необходимую автопрому продукцию, говорит Бургазлиев: «Даже если предположить, что им удастся это сделать, то интеграция их решений в компоненты поставщиков первого уровня для самих автоконцернов займет примерно от года до двух лет. На глобальном уровне в ближайший год существенно нарастить производство чипов и полупроводников не получится».
АЕБ пока оставила свой прогноз по итогам 2021 г. на прежнем уровне (+9,8% к 2020 г.), но обещала вернуться к этому вопросу после третьего квартала. По оценке Бургазлиева, продажи легковых автомобилей и LCV в 2021 г. составят 1,6 млн штук (аналогично уровню пандемийного 2020 года, когда продажи падали на 9,1%) при потенциальном объеме спроса в 1,8 млн машин. Но партнер Deloitte Татьяна Кофанова прогнозирует рост рынка на 5-9% по итогам года.
По словам председателя правления автодилера «Авилон» Андрея Павловича, заметных изменений в ситуации с дефицитом машин можно ожидать только ближе к концу года. «Нехватка чипов так или иначе повлияла на все бренды, но больше всего страдает более дорогой сегмент – технически наиболее сложные автомобили, оснащенные различными инновационными опциями», – добавляет он.
«Абсолютно все топовые модели, за исключением очень точечных позиций, находятся в ограниченном доступе. Очень напряженная ситуация с моделями SUV (городских внедорожников. – «Ведомости») с ограниченными опциями, без которых эти модели выглядят не так привлекательно, – например, с пневмоподвеской, беспроводной зарядкой и т.п.», – говорит гендиректор «АВТODOM» Андрей Ольховский. Дилер не ждет серьезных улучшений с поставками комплектующих для российских заводов и в первом квартале 2022 г.