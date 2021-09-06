Дефицит чипов обрушил продажи автомобилей в августе на 17%

Эксперты прогнозируют, что дефицит чипов будет влиять на ситуацию на рынке как минимум до конца текущего года, а по некоторым оценкам и весь 2022 г. Ситуация разрешится до конца 2022 г. или в начале 2023 г, считает независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. По его словам, в России практически нет необходимой компонентной и производственной базы для изготовления полупроводников, микрочипов и процессоров. Три компании-производителя полупроводников – «Микрон», «Группа Кремний Эл», «Ангстрем-Т» – не могут быстро освоить необходимую автопрому продукцию, говорит Бургазлиев: «Даже если предположить, что им удастся это сделать, то интеграция их решений в компоненты поставщиков первого уровня для самих автоконцернов займет примерно от года до двух лет. На глобальном уровне в ближайший год существенно нарастить производство чипов и полупроводников не получится».