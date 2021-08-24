Мировые автоконцерны не смогут собрать до 9 млн новых автомобилей в 2021 году

Мировые автоконцерны не смогут собрать до 9 млн новых автомобилей в 2021 годуСитуация с дефицитом микрочипов нормализуется не раньше второй половины следующего года
Аналитики BCG оценили, какое влияние на мировой объем автопроизводства оказывает глобальный дефицита полупроводников: автопроизводители не смогут выпустить в этом году от 7 млн до 9 млн легковых автомобилей (исследование есть у «Ведомостей»). В I квартале 2021 г. потери мирового авторынка составили примерно 1,4 млн новых автомобилей, во II квартале – 2,6 млн штук. Во второй половине года, согласно прогнозам BCG, не будет собрано еще 3–5 млн автомобилей. По данным сервиса Statista, в 2020 г. в мире было произведено около 77 млн легковых машин.
Проблемы с поставками микроэлектроники для автопрома возникли ранее 2020 г., отмечают авторы исследования. Но в прошлом году в период пандемии коронавируса они усугубились на фоне роста спроса со стороны производителей других товаров, особенно бытовой электроники. В 2021 г. сбои поставок автокомпонентов также происходили под влиянием погодных катаклизмов и антропогенных катастроф, нарушающих цепочки поставок, – аналитики BCG вспоминают, например, ледяной шторм в Техасе (февраль) и пожар на фабрике микрочипов компании Renesas Electronics в Японии (март).