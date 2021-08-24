Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Авто Эксклюзивно по подписке

Мировые автоконцерны не смогут собрать до 9 млн новых автомобилей в 2021 году

Ситуация с дефицитом микрочипов нормализуется не раньше второй половины следующего года
Анастасия Львова
Ситуация с дефицитом микрочипов нормализуется не раньше второй половины следующего года /Toru Hanai / REUTERS

Аналитики BCG оценили, какое влияние на мировой объем автопроизводства оказывает глобальный дефицита полупроводников: автопроизводители не смогут выпустить в этом году от 7 млн до 9 млн легковых автомобилей (исследование есть у «Ведомостей»). В I квартале 2021 г. потери мирового авторынка составили примерно 1,4 млн новых автомобилей, во II квартале – 2,6 млн штук. Во второй половине года, согласно прогнозам BCG, не будет собрано еще 3–5 млн автомобилей. По данным сервиса Statista, в 2020 г. в мире было произведено около 77 млн легковых машин.

Проблемы с поставками микроэлектроники для автопрома возникли ранее 2020 г., отмечают авторы исследования. Но в прошлом году в период пандемии коронавируса они усугубились на фоне роста спроса со стороны производителей других товаров, особенно бытовой электроники. В 2021 г. сбои поставок автокомпонентов также происходили под влиянием погодных катаклизмов и антропогенных катастроф, нарушающих цепочки поставок, – аналитики BCG вспоминают, например, ледяной шторм в Техасе (февраль) и пожар на фабрике микрочипов компании Renesas Electronics в Японии (март).

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных