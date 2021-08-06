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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в июле снизились на 6,5%

Дефицит компонентов будет портить жизнь автозаводам минимум до конца года
Денис Ильюшенков
В августе многие автомобильные заводы закроются на каникулы, и ситуация с доступностью по многим брендам ухудшится /Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июле снизились на 6,5% к тому же месяцу 2020 г., до 132 640 единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 5 августа.

Текущее снижение продаж – самое сильное с начала 2021 г. В феврале, а также в апреле – июне продажи росли, в январе и марте наблюдался спад на 4,2 и 5,7% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных