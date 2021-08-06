Продажи новых легковых автомобилей и LCV в июле снизились на 6,5%Дефицит компонентов будет портить жизнь автозаводам минимум до конца года
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июле снизились на 6,5% к тому же месяцу 2020 г., до 132 640 единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 5 августа.
Текущее снижение продаж – самое сильное с начала 2021 г. В феврале, а также в апреле – июне продажи росли, в январе и марте наблюдался спад на 4,2 и 5,7% соответственно.
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