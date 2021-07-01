«АвтоВАЗ» и другие автопроизводители поднимают цены с июля

Спрос остается достаточно неплохим, соглашается аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. «Но сейчас это картина того, как спрос частично перетягивается с будущих периодов. Я думаю, что во втором полугодии все будет зависеть от того, когда ситуация с поставками автомобилей нормализуется и придет понимание того, что резкого роста цен больше не будет. Плюс во втором полугодии эффект базы достаточно большой, поэтому замедление будет очевидно. Повышение цен тоже не способствует росту спроса, но, пока сохраняется неопределенность на рынке, мы будем видеть повышенный интерес к покупке автомобиля. По итогам всего 2021 года рост рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей будет в пределах 5%», – оценивает он.