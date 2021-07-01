«АвтоВАЗ» и другие автопроизводители поднимают цены с июля

«АвтоВАЗ» и другие автопроизводители поднимают цены с июляОсновная причина – рост цен на металл
«АвтоВАЗ» повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%, рассказал «Ведомостям» гендиректор и основатель «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев и подтвердил еще один крупный федеральный дилер марки. В денежном выражении Lada станет дороже на 12 000–30 000 руб.
Как следует из обновленного прайс-листа автопроизводителя, который тот разослал салонам, наименьшее подорожание затронуло семейство Granta и Vesta – в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене пятидверная Niva Legend – на 4,25%. Это будет уже четвертое повышение цен на продукцию Волжского автозавода с начала года.
Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор на встрече с журналистами 18 июня говорил, что компания не может избежать влияния роста цен стали на стоимость производимых автомобилей. Он не привел точных цифр, но отметил, что цены на прокат значительно влияют на розничные цены на Lada.
Доля металла в себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доходит до 35–40%, оценивал эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Из них 9–10% приходится на автомобильный лист – металлопрокат, из которого делают кузова транспортных средств, остальное – это поковки и литые детали компонентов автомобилей. По данным мониторинга отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт», рост цены стального автолиста на 29 июня составил 38% к уровню 1 января 2021 г. Представитель «АвтоВАЗа» в разговоре с «Ведомостями» связал подорожание с ростом цен на сырье, материалы и компоненты. При этом корректировка цен минимальна, подчеркнул он.
Также, по словам Зубарева, с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Skoda, кроме модели Superb, в диапазоне от 2,3 до 4%, или от 27 000 до 73 000 руб. для базовой комплектации. На 2–3% подорожают и автомобили Volkswagen, знает он. Коммерческие автомобили Ford вырастут в цене на 37 000–69 000 руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.
Некоторые бренды из портфеля компании, например Kia и Haval, пока не присылали официального подтверждения роста цен. «Это связано с тем, что традиционно обновленные прайсы на месяц присылаются до 5-го числа, так что рост цен еще возможен. В целом повышение цен в июле – фактор сезонный. Изменение прайсов связано с нестабильностью курса валют, дефицитом автомобилей – как новых, так и подержанных, а также ростом инфляции», – объясняет топ-менеджер. В мае 2021 г. годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6% и составила 6,02%.
Повышение розничных цен на BMW c 1 июля составит в среднем 1,9%, сообщила компания. Тогда же Toyota Camry подорожает на 2,5%, рассказал «Ведомостям» представитель «Рольфа». А коммерческие автомобили Hino и Hyundai вырастут в цене на 3–5%, говорит гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич. Представитель «Соллерс Форд» подтвердил «Ведомостям», что с 1 июля планируется повышение цен на Ford Transit в среднем на 1,5% в зависимости от модификации, что связано с макроэкономическими изменениями. «Ведомости» направили запрос в пресс-службы Skoda, Volkswagen и Toyota, но ответа не последовало.
«В целом в течение года цены выросли практически у всех брендов: от 1–5% на автомобили Mitsubishi до 9,6–13,2% на Fiat Doblo. Ключевыми драйверами роста цен остаются инфляция, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю, дефицит новых автомобилей и недостаток комплектующих. При этом ряд брендов цены в 2021 г. не повышали. К ним относятся Aston Martin, Ferrari и Maserati», – сказал «Ведомостям» директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский. По его оценке, дефицит автомобилей в ближайшие 2–3 квартала сохранится, поэтому спрос будет превышать предложение, даже несмотря на постепенный рост цен. При этом повышение стоимости подогревает спрос – люди стараются совершить покупку до очередного подорожания, отмечает Каменский.
Спрос остается достаточно неплохим, соглашается аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. «Но сейчас это картина того, как спрос частично перетягивается с будущих периодов. Я думаю, что во втором полугодии все будет зависеть от того, когда ситуация с поставками автомобилей нормализуется и придет понимание того, что резкого роста цен больше не будет. Плюс во втором полугодии эффект базы достаточно большой, поэтому замедление будет очевидно. Повышение цен тоже не способствует росту спроса, но, пока сохраняется неопределенность на рынке, мы будем видеть повышенный интерес к покупке автомобиля. По итогам всего 2021 года рост рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей будет в пределах 5%», – оценивает он.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – мае 2021 г. выросли на 38,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 663 312 единиц. Прогноз АЕБ на 2021 г. предполагает рост рынка лишь на 2,1%. Итоги полугодовых продаж ассоциация опубликует 6 июля, тогда же по традиции будет пересмотрен прогноз рынка на 2021 г.