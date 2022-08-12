Производимый в Липецке электрокар Evolute будет стоить менее 3 млн рублей
Первая модель в производственной линейке российского бренда Evolute будет стоить менее 3 млн руб., а по программе льготного автокредитования или лизинга – порядка 2 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
«Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 млн руб., что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам... планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 млн руб.», – рассказали в компании.
Как уточняет портал «Китайские автомобили», первым автомобилем бренда будет не кроссовер i-Joy, как сообщалось ранее, а седан i-Pro, созданный на базе китайского Dongfeng Aeolus E70.
В марте Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в стране специнвестконтракт (СПИК 2.0) по производству электромобилей. Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, производственная линейка которого в России в 2022 г. будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов. Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. В организацию производства компания планирует инвестировать свыше 13 млрд руб. за 11 лет.
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