Газета
Авто

Производимый в Липецке электрокар Evolute будет стоить менее 3 млн рублей

Ведомости

Первая модель в производственной линейке российского бренда Evolute будет стоить менее 3 млн руб., а по программе льготного автокредитования или лизинга – порядка 2 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 млн руб., что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам... планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 млн руб.», – рассказали в компании.

Как уточняет портал «Китайские автомобили», первым автомобилем бренда будет не кроссовер i-Joy, как сообщалось ранее, а седан i-Pro, созданный на базе китайского Dongfeng Aeolus E70.

В марте Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в стране специнвестконтракт (СПИК 2.0) по производству электромобилей. Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, производственная линейка которого в России в 2022 г. будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов. Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. В организацию производства компания планирует инвестировать свыше 13 млрд руб. за 11 лет.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных