Производимый в Липецке электрокар Evolute будет стоить менее 3 млн рублей

В марте Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в стране специнвестконтракт (СПИК 2.0) по производству электромобилей. Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, производственная линейка которого в России в 2022 г. будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов. Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. В организацию производства компания планирует инвестировать свыше 13 млрд руб. за 11 лет.