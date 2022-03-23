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«Моторинвест» начнет выпускать китайские электрокары в России

На первом этапе это будет отверточная сборка машин Sokon под собственной маркой
Денис Ильюшенков
Андрей Махонин / Ведомости

Минпромторг, Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали первый в стране специнвестконтракт (СПИК 2.0) по внедрению технологии производства электромобилей, сообщило ведомство 22 марта. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, слова которого приводит пресс-служба министерства, инвестиции производителя превысят 13 млрд руб. за 11 лет действия контракта.

Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, следует из сообщения. Производственная линейка Evolute в России в 2022 г. будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов, говорится в сообщении «Моторинвеста». Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. Речь идет о сборке электромобилей на заводе полного цикла (включающем сварку, окраску и сборку) мощностью более 100 000 электромобилей в год, следует из сообщения компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных