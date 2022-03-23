«Моторинвест» начнет выпускать китайские электрокары в России

Электрокары будут выпускаться под новым брендом Evolute, следует из сообщения. Производственная линейка Evolute в России в 2022 г. будет состоять из пяти моделей – седана, минивэна и трех кроссоверов различных классов, говорится в сообщении «Моторинвеста». Автомобили будут комплектоваться двигателями мощностью от 110 до 510 кВт, аккумуляторами емкостью от 53 до 88 кВт ч и иметь запас хода на одной зарядке от 405 до 750 км. Речь идет о сборке электромобилей на заводе полного цикла (включающем сварку, окраску и сборку) мощностью более 100 000 электромобилей в год, следует из сообщения компании.