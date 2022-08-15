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«АвтоВАЗ» возобновил производство Niva Travel в новой комплектации

Ведомости

Российский «АвтоВАЗ» возобновляет производство внедорожного автомобиля Lada Niva Travel с 15 августа, сообщает пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ» объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года», — говорится в сообщении.

Президент компании Максим Соколов отметил, что «АвтоВАЗ» продолжил действовать по ранее намеченному плану возобновления производства модельного ряда. Параллельно с этим также ведется работа по «расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», добавил он.

В сообщении также сказано, что теперь в базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «Эра-Глонасс» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

11 августа Соколов говорил, что компания планирует возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных