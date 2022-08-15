«АвтоВАЗ» возобновил производство Niva Travel в новой комплектации
«АвтоВАЗ» объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года», — говорится в сообщении.
Президент компании Максим Соколов отметил, что «АвтоВАЗ» продолжил действовать по ранее намеченному плану возобновления производства модельного ряда. Параллельно с этим также ведется работа по «расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», добавил он.
В сообщении также сказано, что теперь в базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «Эра-Глонасс» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.
11 августа Соколов говорил, что компания планирует возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г.
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