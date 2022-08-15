«АвтоВАЗ» возобновил производство Niva Travel в новой комплектации

В сообщении также сказано, что теперь в базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «Эра-Глонасс» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.