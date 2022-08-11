Газета
Авто

«АвтоВАЗ» может возобновить производство автомобилей с ABS с 2023 года

Ведомости

Российский концерн «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г., сообщил глава компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

«Следующий шаг у нас — это возвращение такой опции, как антиблокировочная система тормозов. Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных ABS, уже в следующем году», — отметил он (цитата по ТАСС). 

По его словам, следующей опцией, которая будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах и не дает ему уйти в занос. 

На этой неделе «АвтоВАЗ» также возобновил производство и продажу автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, которые оснащены системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Эта функция была недоступна для новых автомобилей с сентября прошлого года из-за нехватки полупроводников.

Сейчас автоконцерн выпускает только две модели - Lada Granta и Lada Niva Legend в «упрощенных» версиях, без подушек безопасности и ABS. С начала августа семейство Granta оборудовали кондиционером, парктроником и обогревом ветрового стекла. Предполагается, что подушки безопасности также вернут на автомобили уже к концу лета.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, «АвтоВАЗ» в июле продал всего 10 323 машины Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г., а с начала года — 85 037, или на 63% меньше показателей год к году. Несмотря на это, компания занимает первое место по продажам легковых автомобилей в России на фоне общего снижения спроса.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных