«АвтоВАЗ» может возобновить производство автомобилей с ABS с 2023 года

По данным Ассоциации европейского бизнеса, «АвтоВАЗ» в июле продал всего 10 323 машины Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г., а с начала года — 85 037, или на 63% меньше показателей год к году. Несмотря на это, компания занимает первое место по продажам легковых автомобилей в России на фоне общего снижения спроса.