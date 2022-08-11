«АвтоВАЗ» может возобновить производство автомобилей с ABS с 2023 года
Российский концерн «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г., сообщил глава компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».
«Следующий шаг у нас — это возвращение такой опции, как антиблокировочная система тормозов. Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных ABS, уже в следующем году», — отметил он (цитата по ТАСС).
По его словам, следующей опцией, которая будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах и не дает ему уйти в занос.
На этой неделе «АвтоВАЗ» также возобновил производство и продажу автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, которые оснащены системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Эта функция была недоступна для новых автомобилей с сентября прошлого года из-за нехватки полупроводников.
Сейчас автоконцерн выпускает только две модели - Lada Granta и Lada Niva Legend в «упрощенных» версиях, без подушек безопасности и ABS. С начала августа семейство Granta оборудовали кондиционером, парктроником и обогревом ветрового стекла. Предполагается, что подушки безопасности также вернут на автомобили уже к концу лета.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, «АвтоВАЗ» в июле продал всего 10 323 машины Lada, что на 68% меньше показателей июля 2021 г., а с начала года — 85 037, или на 63% меньше показателей год к году. Несмотря на это, компания занимает первое место по продажам легковых автомобилей в России на фоне общего снижения спроса.
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