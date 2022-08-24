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«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности

Ведомости

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей линии Lada Granta 2022 модельного года с подушками безопасности, об этом сообщается на сайте компании.

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Цена базовой версии Granta, оснащенной водительским airbag, стартует с 602 800 руб. по государственной программе льготного кредитования, которая действует только до 1 декабря 2022 г. (или 753 500 руб. без учета программы)», – сказано в сообщении.

Сейчас Lada Granta и Lada Niva Legend 2022 модельного года, выпускаемые в «упрощенных» версиях, постепенно начинают оснащать всеми необходимыми системами безопасности. В частности, ранее было запущено производство автомобилей с системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Эта функция была недоступна для новых автомобилей с сентября прошлого года из-за нехватки полупроводников.

Компания стала первой, кто воспользовался решением Европейской экономической комиссии (ЕЭК), которое было принято с целью избежать простоя крупнейших автопроизводителей из-за дефицита микрочипов. Предполагалось, что автоконцерны доустановят устройства вызова экстренных служб в автомобили не позднее 30 июня 2022 г. Однако пока официальной информации по запуску отзывной кампании не было. Помимо этого, семейство Granta оборудовали кондиционером, парктроником и обогревом ветрового стекла.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам главы компании Максима Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных