«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей линии Lada Granta 2022 модельного года с подушками безопасности, об этом сообщается на сайте компании.
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Цена базовой версии Granta, оснащенной водительским airbag, стартует с 602 800 руб. по государственной программе льготного кредитования, которая действует только до 1 декабря 2022 г. (или 753 500 руб. без учета программы)», – сказано в сообщении.
Сейчас Lada Granta и Lada Niva Legend 2022 модельного года, выпускаемые в «упрощенных» версиях, постепенно начинают оснащать всеми необходимыми системами безопасности. В частности, ранее было запущено производство автомобилей с системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Эта функция была недоступна для новых автомобилей с сентября прошлого года из-за нехватки полупроводников.
Компания стала первой, кто воспользовался решением Европейской экономической комиссии (ЕЭК), которое было принято с целью избежать простоя крупнейших автопроизводителей из-за дефицита микрочипов. Предполагалось, что автоконцерны доустановят устройства вызова экстренных служб в автомобили не позднее 30 июня 2022 г. Однако пока официальной информации по запуску отзывной кампании не было. Помимо этого, семейство Granta оборудовали кондиционером, парктроником и обогревом ветрового стекла.
Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о планах запустить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS) с 2023 г. По словам главы компании Максима Соколова, следующей опцией, которая также будет возвращена в автомобиль, станет система боковой устойчивости ESP, которая стабилизирует транспортное средство при резких поворотах и наклонах, не давая ему уйти в занос.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.